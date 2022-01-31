Алла Сурикова рассказала о работе с Леонидом Куравлевым

Алла Сурикова вспомнила о любимых совместных работах с Леонидом Куравлевым. Жизнь актера перевернулась после смерти его супруги Нины.

Народная артистка сообщила, что повстречала артиста много лет назад, когда он прибыл на съемки картины «Поздний ребенок». Она признается, что хотела дружить с ним и его женой Ниной. Алла Сурикова для встречи сварила борщ, но он был несъедобным, так как взамен соли она положила соду. Кинорежиссер признается, что уже тогда они стали «дружелюбами».

Также Алла Сурикова припомнила забавный случай во время телефонного разговора с Леонидом Куравлевым. Тогда актер спрашивал ее о беседе с корреспондентам и в шуточной форме отругал, что она не взяла деньги за это. Артистка заметила и то, что после смерти его супруги Нины актер изменился. Он очень по ней скучай и даже оставил свое имя у нее на памятнике. Также рассуждал о скором объединении на небесах.

Напомним, что Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе после продолжительной болезни. 5 января его отвезли в Коммунарку с воспалением легких, а после установили поражение головного мозга.

Источник: www.mk.ru