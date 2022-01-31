 

Ученые выявили «неубиваемый» коронавирус у ВИЧ-положительной пациентки

31.01.2022, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

У 22-летней девушки с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией коронавирус был впервые подтвержден в январе 2021 года, сообщили исследователи в своем отчете. Тестирование показало, что пациентка заражена бета-вариантом SARS-CoV-2. В тот же период у нее возникли проблемы со своевременным получением антиретровирусной терапии от ВИЧ.

В сентябре состояние девушки ухудшилось и ее госпитализировали в больницу Кейптауна, ПЦР-тест оказался положительным. Геномное секвенирование образцов вируса показало, что речь идет не о повторном заражении, а о длительном инфицировании. По оценкам ученых, пациентка была заражена не менее девяти месяцев, и все это время вирус в ее организме мутировал 21 раз.

После госпитализации пациентка возобновила антиретровирусную терапию, которая в течение 6-9 недель подавила ВИЧ и помогла избавиться от коронавируса. Отрицательный ПЦР-тест девушка получила только в ноябре 2021 года.

Этот клинический случай в очередной раз подтвердил, что тяжелая иммуносупрессия, вызванная ВИЧ, может привести к хронической инфекции SARS-CoV-2 и сделать организм пациентов резервуаром для новых мутаций, подчеркнули ученые. Некоторые мутации способствуют ускользанию вируса от иммунного ответа и приводят к появлению новых вариантов коронавируса.

Омикрон: симптомы и лечение 

Собрали все данные о том, чем новый “мутант” коронавируса отличается от предыдущих, чем он опасен и как с ним справляться. 

Читать статью

Отметим, что версия происхождения варианта омикрон в организме пациентов с выраженным иммунодефицитом, у которых вирус может сохраняться и воспроизводиться длительное время, считается наиболее вероятной. Новый вариант был впервые обнаружен в ЮАР, где зарегистрированы самые высокие показатели ВИЧ-инфицированных. Распространенность инфекции среди жителей в возрасте 15-49 лет составляет 19%, в целом доля зараженных в стране достигла 13,1%. Именно в ЮАР ранее был описан случай, когда у пациентки с ВИЧ коронавирус сохранялся 216 дней и мутировал более 30 раз. 

При этом охват массовой вакцинацией от коронавируса в стране очень низкий — около 35% населения. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, особенно в условиях интенсивной циркуляции вируса.

Случаи длительной персистенции вируса также были выявлены у пациентов с иммунодефицитом на фоне острой В-клеточной лейкемии — одной из форм рака крови, при которой организм практически перестает вырабатывать B-клетки для формирования иммунного ответа. В одном случае коронавирус организме молодого человека сохранялся в течение 250 дней.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Постковидный синдром официально признан болезнью

30.04 / Мнение: Непристойное дело

27.08 / Ты туда не ходи!

27.07 / Безопасные выборы: инициативу “Единой России” поддержали пять партий

12.02 / Певица Лолита Милявская опровергла свои слова о замужестве

16.07 / СРО СП БАД пытается ввести в заблуждение премьер-министра Мишустина?

25.08 / Мнение: Как выявить русофоба с точки зрения Хинштейна!

30.09 / Коронавирус оказался способным нанести вред мужскому здоровью

05.08 / LG показала технику будущего: гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи

29.08 / Утро Яны – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика