Ученые выявили «неубиваемый» коронавирус у ВИЧ-положительной пациентки



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У 22-летней девушки с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией коронавирус был впервые подтвержден в январе 2021 года, сообщили исследователи в своем отчете. Тестирование показало, что пациентка заражена бета-вариантом SARS-CoV-2. В тот же период у нее возникли проблемы со своевременным получением антиретровирусной терапии от ВИЧ.

В сентябре состояние девушки ухудшилось и ее госпитализировали в больницу Кейптауна, ПЦР-тест оказался положительным. Геномное секвенирование образцов вируса показало, что речь идет не о повторном заражении, а о длительном инфицировании. По оценкам ученых, пациентка была заражена не менее девяти месяцев, и все это время вирус в ее организме мутировал 21 раз.

После госпитализации пациентка возобновила антиретровирусную терапию, которая в течение 6-9 недель подавила ВИЧ и помогла избавиться от коронавируса. Отрицательный ПЦР-тест девушка получила только в ноябре 2021 года.

Этот клинический случай в очередной раз подтвердил, что тяжелая иммуносупрессия, вызванная ВИЧ, может привести к хронической инфекции SARS-CoV-2 и сделать организм пациентов резервуаром для новых мутаций, подчеркнули ученые. Некоторые мутации способствуют ускользанию вируса от иммунного ответа и приводят к появлению новых вариантов коронавируса.

Омикрон: симптомы и лечение

Собрали все данные о том, чем новый “мутант” коронавируса отличается от предыдущих, чем он опасен и как с ним справляться.

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Отметим, что версия происхождения варианта омикрон в организме пациентов с выраженным иммунодефицитом, у которых вирус может сохраняться и воспроизводиться длительное время, считается наиболее вероятной. Новый вариант был впервые обнаружен в ЮАР, где зарегистрированы самые высокие показатели ВИЧ-инфицированных. Распространенность инфекции среди жителей в возрасте 15-49 лет составляет 19%, в целом доля зараженных в стране достигла 13,1%. Именно в ЮАР ранее был описан случай, когда у пациентки с ВИЧ коронавирус сохранялся 216 дней и мутировал более 30 раз.

При этом охват массовой вакцинацией от коронавируса в стране очень низкий — около 35% населения. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, особенно в условиях интенсивной циркуляции вируса.

Случаи длительной персистенции вируса также были выявлены у пациентов с иммунодефицитом на фоне острой В-клеточной лейкемии — одной из форм рака крови, при которой организм практически перестает вырабатывать B-клетки для формирования иммунного ответа. В одном случае коронавирус организме молодого человека сохранялся в течение 250 дней.