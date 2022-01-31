Она смогла – Личное мнение

Сколько дадите лет девушке на фото?



Фото: Соцсети

А дети у неё есть, как думаете?

Знакомьтесь: Катя.

41 год, мама троих.

Катя — дипломированный фитнес-нутрициолог академии FPA (ассоциации профессионалов фитнеса). Она прекрасно знает, как относительно легко и быстро вернуться в форму после родов: сама делала это трижды.

Да, и не только после родов.

Неважно, по какой причине вы разъелись. Важно то, что Катя хочет и может помочь вам похудеть.

Она «худела» себя. «Похудеет» и вас, причём непринуждённо и весело.

Вот результат самой Кати: минус 7 за 2 месяца.



Фото: Соцсети

Она смогла. А вы сможете?

Катя регулярно проводит баттлы по похудению и сама в них с удовольствием участвует вместе с другими девочками.

Результаты участниц баттлов можете посмотреть тут.

Обратите внимание, за какие короткие сроки достигаются такие внушительные, на мой взгляд, результаты.

Баттл длится всего 21 день. Однако за такой короткий срок вы, думаю, получите очень многое: возможно «минус целый размер»!

Что включает участие в баттле:

1) сбалансированное меню: вас научат, что, зачем и в каком количестве нужно есть,

2) программа тренировок на 21 день, разработанная профессионалом,

3) уход за телом.

Катя сама прошла через расстройство пищевого поведения и теперь точно знает: жёсткие ограничения в питании — это прямой путь к срывам и повторному набору веса.

Процитирую Катю:

Я вышла из расстройства пищевого поведения и с радостью делюсь в своих баттлах и объясняю девочкам, как не попасть в расстройство, что можно быть стройной и без диет и без ограничений.

Познакомиться с жизнерадостной и вдохновляющей Катей поближе можно, подписавшись на её Инстаграм.

Также у неё есть Телеграм, где публикуются бесплатные тренировки по йоге, пилатесу, растяжке, а также силовые тренировки, массажи лица и уходы.

Настроены 3 недели серьёзно, но весело позаниматься собой и своим телом? Участвуйте в баттле! Очень рекомендую!

Вы будете худеть не в гордом, унылом одиночестве, а, общаясь и вдохновляя друг друга.

«У нас есть чат, где мы общаемся» и я отвечаю на все вопросы баттловца! Мы вместе мотивируем друг друга , знакомимся, объединяемся, девочки находят себе подруг по интересам», — уверила меня Катя.

Баттл доступен каждому. Есть несколько тарифов, но сам баттл для всех проходит одинаково!

Тарифы:

1500 рублей — нужно будет делать отчеты у себя в Инстаграм о том, как проходит ваш баттл, делиться впечатлениями.

3000 рублей — не нужно отчитываться в Инстаграме.

4500 рублей — не нужно отчитываться в Инстаграме, а также победитель это тарифа получает приз!

10000 рублей — индивидуальный подход ( разбор питания, тренировки с персональной программой, поддержка 24/7).

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Год только начался: самое время — для серьёзных перемен!

Каких перемен хотите в 2022? Чего ждёте от этого года? На что готовы для достижения своих целей? Какие шаги уже предприняли?

Делитесь!

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