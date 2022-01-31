 

В Шереметьево задержали угрожавшего взорвать терминал мужчину

31.01.2022, 11:44, Новости дня
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Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При входе в один из терминалов посетитель сообщил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, проводится проверка.

Ранее мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово.



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