В Шереметьево задержали угрожавшего взорвать терминал мужчину

Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При входе в один из терминалов посетитель сообщил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме, проводится проверка.

Ранее мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово.