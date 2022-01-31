 

“В начале 90-х была номер один в Украине”. Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся

31.01.2022, 11:38, Новости дня
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“Воскресное караоке. Поем вместе с нами!” – написала она.

В ролике также запечатлен сын Осауленко Матвей.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Это ваша сестра аккомпанирует? Как она красиво пела на украинском языке! В начале 90-х была номер один в Украине!” – прокомментировала подписчица julia.davidovich.

Контекст:

Первые концерты Ирины Порывай, выступающей под псевдонимом певица Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года. Сейчас Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко – вместе с семьей она более 30 лет живет в США.

У Ирины двое детей: Матвей (2004) и София (2006).

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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