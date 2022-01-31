 

Deutsche Wirtschafts Nachrichten – спекулянты наживаются на дефиците газа в Германии

31.01.2022, 11:28, Новости дня
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Немецкие СМИ продолжают объяснять дефицит газа в Германии самыми разными причинами, в том числе и шантажом со стороны России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но они упускают из вида то обстоятельство, что, во-первых, эта версия уже была опровергнута, а во-вторых, что нехватка голубого топлива и стремительный рост цен на энергоресурсы в стране вызваны другим, гораздо более важным фактором, а именно происками немецких спекулянтов.


AP

Про дефицит газа в Германии в последние недели было написано много статей, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Одни винят в происходящем холодную зиму, другие — сбои в мировых поставках, а третьи — Россию, которая таким образом якобы шантажирует немцев на фоне конфликта с Украиной. При этом последняя версия уже опровергнута, отмечает немецкое издание. Как выяснилось, Москва полностью соблюдает свои обязательства по поставкам.

Но мало кто говорит о, пожалуй, самом важном факторе, из-за которого в Германии пустуют газовые хранилища, а цены на энергию стремительно растут — деятельность немецких спекулянтов. Они уже больше месяца перепродают импортируемое из РФ голубое топливо в Польшу. Именно по этой причине газ в стратегически важном трубопроводе «Ямал — Европа» вот уже почти пятую неделю течёт не с востока на запад, а в обратную сторону.

Эти люди наживаются на стремлении Варшавы к энергетической независимости от России. Они покупают дешёвый газ, поставляемый по долговременным договорам, а потом по гораздо более высокой цене перепродают его Польше на спотовых или фьючерсных рынках.

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, голубое топливо по трубопроводу «Ямал — Европа» вот уже 38 дней утекает на восток в Польшу. И есть информация, что оттуда уходит дальше на Украину. На данный момент объём поставок составляет сказочные 13 миллионов киловатт в час. Если посчитать по нынешним ценам на энергоносители, это €1,3 миллионов в час, €31,2 миллионов в день. К сожалению, неизвестно, по каким ценам спекулянты приобрели российский газ, но, если взять за основу среднюю стоимость на фьючерсном рынке, то получается, что их прибыль составляет как минимум 400%.

Эти люди набивают себе карманы деньгами за счёт продаж газа, предназначенного для граждан Германии, провоцируя дефицит и рост цен на энергетическом рынке. При этом расплачиваться за всё это потом приходится обычным немцам, сетует Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



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