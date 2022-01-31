Девушка набила тату на лице, но мало кто оценил ее поступок

Девушка с красивым именем Ники имеет увлечение – татуировки. У нее есть немало красивых изображения на своей кожи, а также к ней обращаются клиенты, которые хотят украсить тело тату.

Не так давно мастер тату сделала тату, о котором мечтала очень давно – она нанесла незатейливый рисунок на лицо. Она решила поделиться радостью с подписчиками и сняла короткий ролик для Тик Ток. Татуировка нанесена на лоб, и татуировщика говорит, что теперь она будет многим клиентам предлагать подобный дизайн.

«Я делаю людей счастливыми уже более десяти лет. У меня есть сертификат и я считаю себя профессионалом в этой сфере. Однако я не могу посоветовать тату на лице тем, кто хоть на минуту сомневается в необходимости такого украшения» – говорит Ники.

Узор она создала самостоятельно. Татушка начинается с центральной части лба и аккуратно спускается к глазам. Для реализации затеи девушка применяла краски в светлых тонах, чтобы рисунок был максимально похож на тень.

«Мне нравится результат. Я счастлива от того, что наконец-то сделала это», – делится впечатлениями девушка.

Зрители не заставили долго ждать комментариев:

«Я не вижу почти ничего, это странная затея».

«Мне вообще сначала показалось, что это морщины»