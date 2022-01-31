Скандалы: Аркадия Новикова попросили расплатиться по счетам

Один из самых известных российских рестораторов получил предбанкротный статус

Официальный предбанкротный статус бизнесмен получил из-за кредитора Иосифа Якубова, по инициативе которого размещено уведомление на специализированном портале Минэкономразвития «Федресурс». Ранее один из бывших партнёров Новикова уже принуждал ресторатора к погашению долга угрозой банкротного дела. Якубов подал иск в Дорогомиловский районный суд против сети общепита и её основного владельца ещё в 2020 году, требуя 2,6 млн долларов.

В сентябре Мосгорсуд подтвердил необходимость взыскания этой суммы. Но возвращать деньги Новиков не стал, поэтому у Якубова вскоре появилось право начать процедуру банкротства. Упомянутое предупреждение на «Федресурсе» – это её предварительный обязательный этап. Аналогичное сообщение появилось и в отношении ООО «Донатс кафе» (юрлицо Krispy Kreme в РФ).

Ранее сообщалось, что Новиков проиграл процессы своим бывшим партнёрам по Krispy Kreme – соучредителям организации Владимиру Мухину и Александру Сысоеву. Они получили в компании по 20 процентов, а инвестировали в проект посредством предоставления займов. Сысоев выделил 4,2 млн долларов, Мухин – 4,5 млн долларов на 3 года под 7 процентов годовых. Деньги предоставлялись только при условии личного поручительства Новикова (не по всей сумме долгов), поэтому он и оказался соответчиком. Иски также были предъявлены ко второму операционному лицу Krispy Kreme (ООО «Продукт Трейдинг», владеет оборудованием, занимается поставками сырья из Европы). По каким-то причинам инвесторы «не получили ни проценты, ни дивиденды, ни рубля», жаловались они в СМИ.

В 2018–2020 годах у Мухина и Сысоева прибавилось проблем – с них и других владельцев закрытого банка БТР государство потребовало 1,6 млрд рублей (банк долгое время обслуживал Krispy Kreme). Тогда Мухин продал часть прав требований по долгу Новикова другому ресторатору – Андрею Исаеву (на 1,6 млн долларов), а ещё на 2,6 млн долларов – 37-летнему московскому юристу Иосифу Якубову , о нём ранее не сообщалось в прессе.

Согласно последнему постановлению Московского городского суда, Якубову причитается 2,6 млн долларов, из них 1,6 млн взыскивается солидарно с «Донатс кафе» и Новикова, а 0,9 млн с самой сети.

Сеть Krispy Kreme насчитывает 30 кофеен в Москве и Подмосковье. Всего же в российский гастрономический холдинг Novikov Group входят 70 ресторанов и две сотни сетевых заведений. Новое заведение бизнесмена Artest в 2020 году получило сразу две звезды Мишлен. Согласно базе данных «Контур.Фокус», чистый убыток «Донатс кафе» за 2020 год составил 116,9 млн рублей (выручка 359 млн рублей). В 2019 году у сети общепита была чистая прибыль (20,7 млн рублей) при выручке 488 млн рублей.

Отпугнёт ли Новикова запах банкротства?

Как именно будет действовать Якубов, неизвестно, но исполнительные листы уже выданы судом, говорит управляющий партнёр юридической фирмы «Селютин и партнёры» Александр Селютин.

– Исходя из уведомления на «Федресурсе», можно предположить, что Новиков не выплатил долг – хотя на данный момент в Федеральной службе судебных приставов нет открытых исполнительных производств на его имя. Далее к требованиям Якубова также могут присоединиться другие кредиторы. Чтобы избежать банкротства, должник может прибегнуть к различным вариантам. Во-первых, заключить соглашение с кредитором об отсрочке или рассрочке платежа. Если, конечно, он на это будет согласен. Во-вторых, частично погасить неустойку, – рассуждает эксперт.

«Но стоит также задаться вопросом: а не выгодно ли ресторатору стать банкротом? Ведь нередки случаи, когда несостоятельность становится своеобразным финансовым инструментом ведения бизнеса» — Александр Селютин, управляющий партнёр юридической фирмы «Селютин и партнёры»

Кроме того, введение банкротства не всегда ведёт к ликвидации компании. Суд может назначить специальные меры финансового оздоровления, когда предприятие будет вести свою деятельность под управлением арбитражного управляющего.

Советник компании «Прецедент консалтинг» Виталий Гришин считает, что угрозы банкротством – это инструмент давления на Новикова. На то, что он может отдать долги, указывает мировое соглашение Ресторатора с одним из инвесторов Krispy Kreme. 25 января 2022 года Александр Сысоев отказался от претензий к Новикову, а затем, 27 января, вышел из числа учредителей ООО «Донатс кафе», следует из информации с сервиса «Контур.Фокус». До этого суд начал неприятные формальности, например, поручал «управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве направить в Арбитражный суд города Москвы сведения об адресе регистрации и месте нахождения ИП Новикова Аркадия Анатольевича».

«Октагон» направил запрос в Novikov Group, однако на момент публикации ответ получен не был. Аркадий Новиков связался с корреспондентом издания, но после вопроса о Krispy Kreme бросил трубку.

Александр Колесников