 

Панические атаки, 150 шрамов на теле и голодовка: что стало с дочерью Даны Борисовой

31.01.2022, 10:54, Разное
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К своим 45 годам Дана Борисова обзавелась только одной наследницей. Но даже при таком раскладе скандально известной телеведущей с трудом удается прийти к взаимопониманию со своим ребенком. 14-летняя Полина уже не раз шокировала знаменитую мать своими выходками. А Дане приходилось сталкиваться с критикой из-за якобы плохого воспитания дочери.

Дана Борисова родила Полину в 2007 году. Ведущая никогда не скрывала, что ее наследница – трудный подросток. К тому же, на то есть свои причины. Знаменитость много лет увлекалась алкоголем и запрещенными веществами, страдала от зависимости, а ее дочь была этому свидетельницей. Кроме того, по словам Даны Борисовой, у девочки сложились непростые отношения с отцом.

Бизнесмен Максим Аксенов, отец Полины, не женился на матери своего ребенка и оставил семью, когда девочка была совсем крохой. Если отношения Борисовой и Аксенова были напряженными почти всегда, то о конфликтах отца и дочери заговорили не так давно. Телеведущая заявляла, ее экс-избранник начал обращаться с Полиной жестоко и даже поднял на девочку руку. Как бы там ни было, подростковый период у наследницы знаменитости выдался тяжелым.

В прошлом году Полину увезли в больницу с множественными порезами, которые она нанесла сама себе прямо в школе. После госпитализации наследницу ведущей отправили в специализированную клинику для лечения. Как оказалось, этот печальный эпизод – не единственный. Девочка не раз вредила себе во время панических атак, когда буквально переставала владеть собой. Теперь селфхарм, вроде как, остался позади, но его следы никуда не исчезли. Как рассказала Дана Борисова в эфире YouTube-шоу Елены Ханги, сейчас на теле дочки около 150 шрамов.

По словам телеведущей, им с Полиной наконец удалось найти общий язык. Камнем преткновения остается только учеба, которую школьница прогуливает и пускает на самотек. Борисова пытается совладать с трудным характером наследницы, но ни крики, ни уговоры в этом не помогают. А радикальные методы матери вызывают у дочери еще большее сопротивление. Недавно звездная блондинка вышвырнула модный телефон Полины с одиннадцатого этажа и запретила ей делать покупки в интернете. В ответ девочка объявила голодовку и отказалась ходить в школу.



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