 

“Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами”. Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом

31.01.2022, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Любовь к себе – для большинства из нас сложная тема”, – отметила она.

Кличко подчеркнула, что записывает сообщение для подписчиков в качестве мотивации.

“Легче сказать, чем сделать. Подойди к зеркалу, посмотри на свое отражение и скажи: “Я люблю тебя, я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами… Я принимаю тебя полностью. Достаточно, что ты такой, какой ты есть… И ты заслуживаешь быть счастливым. Вы счастливы и любимы!” – написала она.

Супруга киевского мэра сняла ролик перед зеркалом. Она предстала в черной майке на тонких бретелях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Мэр Тбилиси назвал украинские автобусы «желтым металлоломом»

19.10 / В КНДР сериал «Игра в кальмара» назвали «отражением капиталистического общества»

04.07 / Украина вышла из еще одного соглашения со странами СНГ

09.10 / Имидж Китая в мире ухудшился из-за коронавируса и конфликта с США

30.07 / Потушившему комом снега Вечный огонь на Марсовом поле жителю Петербурга предъявили обвинение

30.06 / “Абсолютный хит у нас дома в эту жару”. Высоцкая ала рецепт клубничного супа с мороженым

24.04 / Все православные приходы в Украине, согласно томосу, принадлежат ПЦУ – Епифаний

23.01 / «Играть первую скрипку» – США будут использовать сотрудничество как инструмент власти

28.11 / Самолет из Доминиканы с возможной неисправностью шасси сел в Москве

15.07 / Захарова упрекнула КС Украины в незнании конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика