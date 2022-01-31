 

Никас Сафронов рассказал, как Леонид Куравлев выбирал памятник для себя еще при жизни

31.01.2022, 10:47, Разное
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Никас Сафронов, художник, рассказал, как к нему приходил Леонид Куравлев и просил сделать памятник. Актер принял решение заранее позаботиться о том, как будет выглядеть его могила.
Художник сообщил, как Леонид Куравлев просил создать ему памятник. Он считал, что в Италии люди готовят склепы, прорабатывают детали, чтобы место умершего соответствовало его статусу. Никас Сафронов воспринял слова артиста серьезно и стал разрабатывать эскизы. Александр Колесников, скульптор, тоже согласился работать и не просил денег. Собственный памятник артист хотел совмещать с памятником супруги, поставив его на общую могилу после его смерти.

Уже позже к художнику снова вернулся Леонид Куравлев и объяснил, что чувствует себя неудобно, так как у ученых, академиков скромные памятники, а сам обратился к Никасу Сафронову. Он попросил прощение у художника и просто приобрел обычный памятник.
Напомним, что Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе после длительной болезни. 5 января он был госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, потом ему диагностировали поражение мозга.

Источник: ren.tv



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