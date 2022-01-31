 

Independent – к 2020 году у половины 30-летних англичанок не было детей

31.01.2022, 10:44, Новости дня
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Как показывают данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS), в 2020 году доля 30-летних жительниц Англии и Уэльса, которые к своим 30 годам никогда не имели детей, впервые достигла 50%. Причём полвека назад этот показатель составлял всего 18%, пишет The Independent. Кроме того, современные женщины гораздо чаще ограничиваются всего одним ребёнком, по сравнению с семьями их родителей.


Pixabay

По официальным данным, опубликованным в этот четверг, в 2020 году половина женщин в Англии и Уэльсе к своему 30-летию ещё ни разу не рожали детей. Причём подобная статистика наблюдается впервые за последние 50 лет, пишет The Independent. За прошедшие полвека их доля увеличилась на 32 процентных пункта — по сравнению с 18% среди женщин, которые достигли 30-летия в 1971 году. 

Как показывает доклад на эту тему, который обнародовало Управление национальной статистики (ONS), доля бездетных в Великобритании неуклонно растёт. Эксперты также отмечают, что сейчас 20-летние женщины рожают реже и это говорит о тенденции к снижению рождаемости, которая, по всей вероятности, сохранится и дальше. 

Хотя на каждую англичанку, рождённую в конце 1950-х годов, в среднем уже приходилось менее двух детей, однако данные ONS также свидетельствуют, что женщины, которые недавно приблизились к возрасту традиционного завершения периода деторождения, уже гораздо чаще, чем поколение их матерей, имеют лишь одного ребёнка или вообще бездетны, говорится в статье. 

Кроме того, размер среднестатической семьи сейчас тоже сократился. Для сравнения, из числа женщин, родившихся в 1949 году, 44% имели двоих детей, 30% — троих и более детей и лишь 13% — только одного ребёнка. В следующем поколении — тех, кто родился в 1975 году, — доля матерей с двумя детьми сократилась до 37%, при этом ещё 27% имели троих и более детей, и 17% — только одного ребенка.

Статистика ONS также показывает, что стандартизированный средний возраст матерей, который постоянно увеличивался уже с середины 1970-х годов, в 2019 и 2020 годах также достиг рекордного показателя и составил 31 год, пишет The Independent. 



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