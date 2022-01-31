Мнение: Цель – Бурдж-Халифа

Военная пропаганда хуситов активно взялась за раскручивание темы атак на небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае, угрожая уничтожить самое высоке здание в мире путем атак дронов и баллистических ракет. Основной лейтмотив – нахождение в данном здании более не безопасно и "Ансар Аллах" рассматривает небоскреб как законную военную цель ввиду продолжения бомбардировок городов Йемена.

Также среди заявленных желаемых целей – международный аэропорт, Экспо-центр 2022 и другие крупные здания в центре столицы ОАЭ.

Помимо собственно угроз, хуситы таким образом стремятся нанести ОАЭ непрямой экономический ущерб, распугивая бизнес.

Видео с ударом дрона по Бурдж-Халифа прилагается https://twitter.com/Waronterrorsoc1/status/1488048876091322368

Плюс не забывают и про международный аэропорт Абу-Даби и другие цели.

Вчера произошел странный взрыв в "Дубай Экспо", после чего в здании проводилась эвакуация https://twitter.com/LoveWorld_Peopl/status/1487871677035958279 (подозревают попадание дрона – ОАЭ это отрицает). Ночью по Дубаю была запущена баллистическая ракета, которая была сбита силами узла ПВО Дубая. Также заявлено уничтожение пусковой установки в Йемене (но тут 50 на 50 – прошлый раз за уничтожение пусковой установки эмиратчики выдали стоянку грузовиков).

В ОАЭ арестовано несколько граждан, которые публиковали в соц.сетях видео атак. Военная цензура пытается заблокировать любые свидетельства удачных попаданий по Дубаю, чтобы не давать хуситам дополнительного материала для пропаганды.

Сами хуситы заявляют об успешно комплексной операции с применением дронов и ракет. Вчерашние атаки были приурочены к визиту президента Израиля в ОАЭ и привели к срыву графика отлета. Как шутят йеменские источники, "Ансар Аллах" послала подарки двум "влюбленным".Больше подробностей атак на ОАЭ хуситы обещают представить в течение дня.

Ночью в отместку за эти атаки, эмиратчики и саудиты вновь бомбили Сану. Сообщается о 8 авиаударах.

Бомбардировки Саны продолжаются с 2015 года. Это к вопросу о том, кто виноват в ударах по Дубаю.

PS. И еще по Йемену.

1. По данным ООН в 2021-м году на фронтах йеменской войны погибло более 1500 несовершеннолетних солдат воевавших на стороне хуситов.

2. ПВО хуситов сбила очередной БПЛА "Scan Eagle" https://twitter.com/CyberRealms1/status/1488036277018628096 Уже 7-й за последние месяцы.

3. Войска хуситов отбили в южном Марибе часть территории, которую потеряли в январе в результате наступления сил эмиратчиков. Пользуются отводом "Амалики" с фронта.

4. Также стоит отметить, что хуситы послали прощальный поджопник отводимым с фронта в Южном Марибе силам бригады "Амалика", запустив баллистическую ракету по району сосредоточения сил, которые ожидали команды на отбытия в южные провинции. Прилетевшая в один из таких лагерей ракета убила более 40 солдат и офицеров и несколько десятков ранила.

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