 

Мнение: Цель – Бурдж-Халифа

31.01.2022, 10:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военная пропаганда хуситов активно взялась за раскручивание темы атак на небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае, угрожая уничтожить самое высоке здание в мире путем атак дронов и баллистических ракет. Основной лейтмотив – нахождение в данном здании более не безопасно и "Ансар Аллах" рассматривает небоскреб как законную военную цель ввиду продолжения бомбардировок городов Йемена.
Также среди заявленных желаемых целей – международный аэропорт, Экспо-центр 2022 и другие крупные здания в центре столицы ОАЭ.
Помимо собственно угроз, хуситы таким образом стремятся нанести ОАЭ непрямой экономический ущерб, распугивая бизнес.

Видео с ударом дрона по Бурдж-Халифа прилагается https://twitter.com/Waronterrorsoc1/status/1488048876091322368

Плюс не забывают и про международный аэропорт Абу-Даби и другие цели.

Вчера произошел странный взрыв в "Дубай Экспо", после чего в здании проводилась эвакуация https://twitter.com/LoveWorld_Peopl/status/1487871677035958279 (подозревают попадание дрона – ОАЭ это отрицает). Ночью по Дубаю была запущена баллистическая ракета, которая была сбита силами узла ПВО Дубая. Также заявлено уничтожение пусковой установки в Йемене (но тут 50 на 50 – прошлый раз за уничтожение пусковой установки эмиратчики выдали стоянку грузовиков).
В ОАЭ арестовано несколько граждан, которые публиковали в соц.сетях видео атак. Военная цензура пытается заблокировать любые свидетельства удачных попаданий по Дубаю, чтобы не давать хуситам дополнительного материала для пропаганды.
Сами хуситы заявляют об успешно комплексной операции с применением дронов и ракет. Вчерашние атаки были приурочены к визиту президента Израиля в ОАЭ и привели к срыву графика отлета. Как шутят йеменские источники, "Ансар Аллах" послала подарки двум "влюбленным".Больше подробностей атак на ОАЭ хуситы обещают представить в течение дня.

Ночью в отместку за эти атаки, эмиратчики и саудиты вновь бомбили Сану. Сообщается о 8 авиаударах.
Бомбардировки Саны продолжаются с 2015 года. Это к вопросу о том, кто виноват в ударах по Дубаю.

PS. И еще по Йемену.

1. По данным ООН в 2021-м году на фронтах йеменской войны погибло более 1500 несовершеннолетних солдат воевавших на стороне хуситов.
2. ПВО хуситов сбила очередной БПЛА "Scan Eagle" https://twitter.com/CyberRealms1/status/1488036277018628096 Уже 7-й за последние месяцы.
3. Войска хуситов отбили в южном Марибе часть территории, которую потеряли в январе в результате наступления сил эмиратчиков. Пользуются отводом "Амалики" с фронта.
4. Также стоит отметить, что хуситы послали прощальный поджопник отводимым с фронта в Южном Марибе силам бригады "Амалика", запустив баллистическую ракету по району сосредоточения сил, которые ожидали команды на отбытия в южные провинции. Прилетевшая в один из таких лагерей ракета убила более 40 солдат и офицеров и несколько десятков ранила.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мусульманка или христианка: подписчиков возмущает имидж Анастасии Решетовой

20.05 / Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона “Новое Знание” превысило 5 млн

29.04 / Суд отклонил жалобу Навального

03.12 / Экономисты прогнозируют долгое восстановление доходов россиян

17.06 / Алое вера мгновенно придаст свежий вид: 4 домашних средства от опухших глаз

17.12 / Ученые рассказали о пользе физических упражнений для состава грудного молока

02.07 / Любят независимость: знаки зодиака, которые никогда не просят помощи

10.10 / Мамочка Бородина – Личное мнение

04.10 / Мнение: О цветном сценарии в Киргизии

08.12 / Скандалы: Александру Виннику уполовинили срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика