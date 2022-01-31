 

Мужчина купил на рынке щенка, но удивился и понял, что его обманули, когда «щенок» стал есть арбузы и рычать по ночам

31.01.2022, 10:28, Разное
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Мужчина, который проживает в деревне, исполнил свою мечту, – купил щенка тибетского мастифа. Это редкая порода, представители которого отличаются способность хорошо охранять имущество своих владельцев.

Человек, который продавал щенка, уверял, что это чистокровный мастиф. Но когда новый владелец забрал собаку, он понял, что происходит что-то странное. Животное предпочитало есть арбузы, а ночью не давало спать, издавая звуки, похожее на рычание.

Парень по имени Сю Юнь купил малыша в другом городе, когда был в командировке. Он решил здесь жене и детям подарок. На втором месяце пребывания в новой семье, щенок начал есть фрукты, а уже после начала подниматься на здание лапки.

Его решили отправить в вольер, который был оборудован на заднем дворе. Затем хозяин обратил внимание на странные звуки, которые издавал жилец. Мужчина обратился к ветеринару.

Специалист сразу смекнул в чем дело. Врач понял, что вместо собаки, Сю Юню продали медведя. Малыш вырос в крупного медведя, которого передали в учреждение по защите дикой природы. Зверь не выживет в дикой природе, ведь он все также напоминает забавного щенка.



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