В Госдуме предложили полностью запретить доступ педофилам в интернет

Доступ в интернет педофилам должен быть запрещен полностью, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Доступ к интернету – это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой в эфире RT.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.