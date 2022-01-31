Трутнев попросил Генпрокуратуру проверить оформление «дальневосточных гектаров»

Генеральная прокуратура проверит процедуру оформления земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», с такой просьбой в ведомство обратился вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в РФ с 2016 года. В ее рамках россияне могут получить земельный участок в безвозмездное пользование под разные цели на пять лет. Потом его можно оформить в собственность или долгосрочную аренду на 49 лет (это касается лесных территорий, так как их нельзя оформить в собственность), передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о случаях намеренной задержки проверки по «дальневосточным гектарам» для передачи их в собственность со стороны чиновников. В ряде случаев она составила 11 месяцев. Впоследствии, пользуясь тем фактом, что сроки рассмотрения переходят установленную законом планку, участок изымается.

В пресс-службе полпредства подчеркнули, что правительству Приморского края поручено провести анализ предоставления участков и оформления «дальневосточных гектаров» в собственность в регионе. В Генеральную прокуратуру было направлена просьба проверить ситуацию во всех дальневосточных регионах.

Минвостокразвития в свою очередь должно будет проработать вопрос о возможности внесения изменения в законодательство по предоставлению участков на Дальнем Востоке и оформления их в собственность, чтобы передать полномочия муниципалитетов на федеральный уровень.

В июне президент Владимир Путин подписал позволяющий получать второй дальневосточный гектар закон тем, кто уже освоил один такой участок, документ также разрешает предоставлять землю в Арктической зоне по тому же механизму.