 

Ушел из жизни режиссер Виктор Мережко

31.01.2022, 10:11, Разное
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В минувшее воскресенье не стало Народного артиста России, известного сценариста и режиссера Виктора Мережко. Ему было 84 года. Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Как позже рассказали родственники Виктора Ивановича, причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Дочь артиста Мария сообщила, что ее отец заболел в декабре. По ее словам, 10 января Мережко попал в реанимацию с пораженными на 90 и 95 процентов легкими. Несмотря на то, что врачам удалось стабилизировать состояние режиссера, возникли осложнения, в частности, отнялась нога. Через неделю после проведенной операции Виктора Мережко не стало.

Виктор Мережко

Виктор Иванович Мережко родился в немецкой колонии Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. Будущий сценарист и режиссера учился в Украинском полиграфическом институте им. Ивана Федорова, работал в издательстве, а в середине 60х стал студентом ВГИКа, где уже на втором курсе снял свой первый короткометражный фильм как сценарист. Среди фильмов по сценариям Мережко, такие, как: “Родня”, “Полеты во сне и наяву”, “Вас ожидает гражданка Никанорова”, “Одинокая женщина желает познакомиться”. 

Мережко снимался и как актер, много работал на телевидении, вел популярную программу “Кинопанорама”, стоял у истоков создания канала “ТВ-6 Москва”. Кроме того, Виктор Иванович один из основателей престижной премии “Ника” и киноакадемии, а также один из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии “Киношок”.



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