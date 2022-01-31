Саратовский пенсионер перевел мошенникам на «безопасный счет» более 17 млн рублей

Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 млн рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на «безопасный счет» после звонков лжесотрудников банка и лжесиловиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следователь отдела полиции по данному факту возбудил дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению», – добавили в главке.

Ранее в Екатеринбурге полиция Пермского края при поддержке бойцов ОМОН задержала участников банды лжеэлектриков, которые несколько лет участвовали в масштабной схеме по обману пенсионеров во всей России.