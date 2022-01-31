 

Саратовский пенсионер перевел мошенникам на «безопасный счет» более 17 млн рублей

31.01.2022, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 млн рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на «безопасный счет» после звонков лжесотрудников банка и лжесиловиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следователь отдела полиции по данному факту возбудил дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. «В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению», – добавили в главке.

Ранее в Екатеринбурге полиция Пермского края при поддержке бойцов ОМОН задержала участников банды лжеэлектриков, которые несколько лет участвовали в масштабной схеме по обману пенсионеров во всей России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Запорожский железорудный комбинат планирует нарастить добычу руды из новых месторождений и горизонтов

27.01 / Названо число российских регионов без «омикрона»

12.12 / В США назвали угрожающие НАТО преимущества Су-57

02.07 / Эксперты: Новый закон заставит иностранные IT-компании платить налоги в России

27.03 / 30 марта Верховная Рада проведет два внеочередных заседания – Разумков

23.03 / “Человек – не стекло, его не заменишь”. Под Печерским судом прошел митинг в поддержу задержанного у Офиса президента Сорда

24.01 / Польша ожидает обострения миграционного кризиса весной

16.12 / Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

16.12 / “Хюррем какая”, “Миленькая-миленькая”. Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет

26.09 / Украина возвращает свое – Зеленский о победе Усика над Джошуа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика