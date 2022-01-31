 

В Германии увидели снижение напряженности на границе РФ и Украины

31.01.2022, 9:28, Новости дня
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Дипломатия позволила снизить напряженность на границе РФ с Украиной, сообщил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

По его словам, дипломатия уже показала первые успехи в вопросах урегулирования кризиса на границе, передает ТАСС. 

«Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала», – сообщил он.

При этом эксперт призвал Евросоюз и Североатлантический альянс к сплоченности в нынешней ситуации. По его мнению, единство – это мощный способ произвести впечатление на Россию, поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе. 

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности. 



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