В Германии увидели снижение напряженности на границе РФ и Украины

Дипломатия позволила снизить напряженность на границе РФ с Украиной, сообщил новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

По его словам, дипломатия уже показала первые успехи в вопросах урегулирования кризиса на границе, передает ТАСС.

«Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность еще не миновала», – сообщил он.

При этом эксперт призвал Евросоюз и Североатлантический альянс к сплоченности в нынешней ситуации. По его мнению, единство – это мощный способ произвести впечатление на Россию, поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.