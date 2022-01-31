Мнениe: Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

В 1992-1993 годах Организация Договора о коллективной безопасности была основана для трансформации советской единой системы обороны в новую структуру, призванную объединить вооруженные силы бывших республик СССР в рамках общих принципов Содружества Независимых Государств. С одной стороны, нахождение почти всех членов СНГ в этом альянсе было гарантом предотвращения расширения НАТО, с другой стороны его появление отвечало разраставшейся угрозе терроризма на южных рубежах Содружества.

В 1999 году ОДКБ испытала первый серьезный свой кризис – ряды организации одновременно покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан. В последствии Узбекистан ещё раз войдёт в 2006-м и выйдет в 2012-м. В первую очередь все эти входы-выходы обосновываются невозможностью нахождения конфликтующих между собой государств в рамках одного военного альянса. Так, интересам Азербайджана не отвечало состоять в одной организации с Арменией, у Узбекистана традиционно имелись противоречия сразу с тремя членами: Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Очевидно, страны сочли невыгодным членство в ОДКБ в рамках своей многовекторной политики. В конце концов, для Азербайджана стало приоритетным строительство армии по натовскому образцу при помощи Турции. Грузия покинула ряды альянса из-за своих напряженных отношений с Россией и желания интегрироваться в НАТО. Примечательно, что в 1999 году была также создана организация ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), как противоположная ОДКБ. Таким образом, первая волна выходов из организации обнажила проблему отсутствия коллективного духа и несоответствия внешнеполитических интересов между странами-членами.

Следующим серьёзным испытанием для военной интеграции оставшихся 6 стран стала «Молочная война» в 2009-м, в результате которой Белоруссия временно саботировала создание Коллективных сил оперативного реагирования. Примечательно, что ныне активно поддерживающий миротворческую операцию в Казахстане Лукашенко ещё в августе 2009 года заявлял: «Почему мои люди должны сражаться в Казахстане? Матери спросят меня, почему я отправил их сыновей воевать так далеко от Беларуси. Для чего? За единый энергетический рынок? Это не то, от чего зависит жизнь». В этот же период руководство Белоруссии предпринимало меры по сближению с Евросоюзом.

Первый раз напрямую о неэффективности ОДКБ заговорили в ходе событий в Киргизии в 2010 году. Возникший в ходе Апрельской революции вакуум власти привёл к ожесточенным столкновениям киргизов и узбеков на юге страны, что вынудило власти Киргизии обратиться за помощью к РФ и ОДКБ. Однако как Москва, так и руководство альянса отклонили просьбу, сославшись на то, что происходящие события являются внутренним делом Киргизии. Некоторые эксперты были уверены, что тем самым РФ упустила свой шанс продемонстрировать себя миротворцем и получить рычаги давления на американскую авиабазу в бишкекском аэропорту «Манас».

В последние годы критика в адрес ОДКБ звучала уже и из Армении, которая обвиняла организацию в отсутствии какой-либо эффективной реакции в столкновениях с Азербайджаном в 2020-2021 гг. Дилемма состоит в том, что большая часть стран блока имеют в Закавказье интересы, противоположные армянским. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан всегда поддерживали позицию Азербайджана ввиду культурной общности, в то время как для Минска Баку является ключевым партнером в сфере ВПК. В последние годы Белоруссия участвует в модернизации противовоздушной обороны и артиллерии азербайджанской армии, а также поставляет в эту страну реактивные системы залпового огня «Полонез». Их применение в последнем конфликте в Нагорном Карабахе вызвало в Армении шквал критики в адрес белорусского руководства. Что касается России, то официальная позиция Кремля в данном противостоянии сводилась к медиации и взаимовыгодному урегулированию. Все члены ОДКБ признают эту территорию частью Азербайджана, что, понятно, не отвечает интересам Еревана.

Исходя из всего этого, довольно очевидно, что ОДКБ испытывает серьёзные проблемы с военно-политической интеграцией стран альянса по той простой причине, что позиции членов ОДКБ на те или иные конфликты часто оказываются противоположными. Однако даже в подобных условиях у ОДКБ остаются преимущества. По-прежнему у стран Средней Азии есть возможности привлечения модернизированных частей Армии РФ для защиты своих рубежей от потенциального вторжения террористов или усиления наркотрафика. Между странами альянса налажен также информационный обмен в сфере безопасности. Более того, членство в ОДКБ предлагает широкий ассортимент качественного российского вооружения по ценам ниже стандартных экспортных.

Последняя операция ОДКБ в Казахстане выявила новую функцию военного блока, которая может мотивировать союзников РФ более тесно сотрудничать в сфере безопасности – борьба с революциями. Хотя и войсковые соединения России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии не принимали боевых действий с вооруженными протестующими, им удалось оказать значительную помощь Казахстану в защите ключевой инфраструктуры страны. Тем самым была облегчена работа местных силовиков и контроль над страной вернулся быстрее, чем мог бы.

Оперативная реакция на нестабильность в Казахстане существенно повысила имидж ОДКБ как институциональной структуры, поскольку ее члены проявили единогласие по данному вопросу и доказали способность выполнять оборонные задачи на практике. По сути, речь идёт о переформировании ОДКБ в некий консервативный союз государств постсоветского пространства. Можно провести аналогии со Священным Союзом России, Пруссии и Австрии, который был создан после победы над наполеоновской Францией для предотвращения революционных и антимонархических выступлений в Европе.

Для Священного Союза было важно не допустить повторения сценария Французской революции, которая привела Европу к череде крупномасштабных конфликтов и опасных социально-экономических преобразований. В контексте ОДКБ таким антиподом является революционная Украина и в целом оранжевые революции на постсоветском пространстве. Контрреволюционный потенциал ОДКБ может, в частности, привлечь к более активному сотрудничеству Белоруссию и Киргизию.

Определенные поводы для беспокойства есть и у властей Таджикистана, где даже спустя 25 лет после кровопролитной гражданской войны в повседневной жизни сохраняется напряженность. Со стороны населения могут быть претензии к нестабильной экономической ситуации и коррумпированности и некомпетентности региональных элит. Так, ещё в ноябре 2021 года в Горно-Бадахшанской автономной области прошли столкновения недовольных с правоохранительными органами. У властей Таджикистана есть также поводы беспокоиться по поводу религиозного экстремизма. Особенно если учитывать недавнюю победу Талибана (запрещён в РФ) в приграничном Афганистане, в котором также состоят местные таджики.

Поэтому для Душанбе дальнейшее нахождение в ОДКБ жизненно необходимо. Позитивным моментом миротворческой операции ОДКБ в Казахстане является то, что объединённые силы покинули республику в кратчайшие сроки после выполнения поставленных задач. Благодаря этому, в информационной среде не остаётся каких-либо предположений, что действия ОДКБ в регионе являются элементом «российской экспансии» и вмешательством во внутренние дела суверенных государств.