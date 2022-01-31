В 2024 году состоятся выборы не только президентов России, США и Украины, но и президента Казахстана

Выборы президента Республики Казахстан — предстоящее событие, которое предположительно состоится 1 декабря 2024 года (согласно конституции Республики Казахстан в законе о выборах Президента.

9 марта 2019 года, в 19:00 Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке с должности президента. Согласно Конституции с 20 марта 2019 года обязанности Президента Республики Казахстан стал исполнять председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. В апреле того же года Токаев объявил о досрочных выборах. По мнению оппозиционера и лидера ДВК Мухтара Аблязова, Нурсултан Назарбаев специально ушёл в отставку, дабы осуществить свой план передачи власти преемнику — своей дочери Дариге Назарбаевой (Токаев должен был уйти в отставку, после чего согласно конституции должность должен был занять тогдашний председатель сената Дарига Нурсултановна Назарбаева), но после масштабных протестов против итогов выборов Назарбаев не решился на такой шаг, в результате чего президентом Казахстана остался Касым-Жомарт Токаев. Статус кво продолжается до настоящего времени. В 2024 году закончится его первый легитимный срок.

Варианты событий и прогнозы

«Революция до 2024 года»

Лидер движения Демократического выбора Казахстана Мухтар Аблязов неоднократно заявлял, что нужно не ждать выборов 2024 года, а решительно действовать, дабы сменить власть мирным путём, приводя в качестве примера Киргизию или Армению, где в результате массовых протестов к власти пришли демократические силы. Так как у движения достаточно много сторонников, возможен сценарий революции до 2024 года и полной смены власти с ликвидацией должности Президента и построения Парламентского государства. Предпосылки к этому сценарию также дают рост бедности и цен на продукты и опасения за здоровье Нурсултана Назарбаева.

«Революция после итогов выборов»

В той же Армении или Киргизии, революция произошла после итогов выборов. Так как гражданам нужен «триггер» для масштабных протестов, как например летом 2020 года в Беларуси, где после грубых фальсификаций и насилии со стороны МВД Беларуси, привело к массовых протестам и забастовкам по всей страны. Мухтар Аблязов призвал граждан Казахстана создавать ячейки и быть на связи со штабом ДВК, да бы если в Казахстане начнутся массовые протесты, то не допустить «простого гуляние» по улицам и затухание протеста.

«Касым-Жомарт Токаев и второй срок»

Так как Касым-Жомарт Токаев до этого не был президентом Казахстана, закон не запрещает ему баллотироваться второй раз. Если так произойдёт и власти смогут подавить акции протеста, это приведёт к санкциям со стороны Евросоюза и США. Статус кво будет продолжен и продолжится застой в экономике страны. К этому сценарию есть много вопросов, так как в начале Касым-Жомарт Токаев был лишь временным лицом в переходе власти к Дариге Назарбаевой. Здоровье Нурсултана Назарбаева не может обещать стабильности на следующий срок Токаева. По мнению политологов, он опасается сценарию Узбекистана, где после смерти Ислама Каримова, который правил страной 26 лет, Шавкат Мирзеев взял под арест его счета, семью и его дочь Гульнару Каримову.

Партии и лица , которые могут быть баллотированы

Нур-Отан

Партия Нур-Отан с момента основание, баллотируется на парламентские и президентские выборы. Глава партии Нурсултан Назарбаев который выдвигал свою кандидатуру до 2015 года, в 2019 не стал этого делать по состоянию здоровья и дал возможность члену партии Касыму-Жомарт Токаеву. Вероятно если глава партии Нурсултан Абишович будет в состоянии контролировать ситуацией, то от лица партии могут выдвинуты два кандидата. Это действующий президент Касым-Жомарт Токаев или дочь Нурсултана Назарбаева, Дарига Назарбаева. Но пока партия об этом ничего не сказала.

Ак Жол

Партия Ак Жол позиционирует себя как оппозиционной и всегда баллотировалась на выборы. Например в 2019 году от лица партии была выдвинута в кандидаты президента, Дания Еспаева и была единственной женщиной в списке кандидатов. Партия считается фикцией и создана для имитации демократии. Пока партия не заявляла об участии на выборах 2024 году.

Партия Ауыл

Партия Ауыл с момента создании каждый раз выдвигала кандидата в президенты, но безуспешно. Партия считается зеленым и себя так позиционирует. Но тоже по мнению не системной оппозиции считается имитационной партии. На момент 2021 года не заявляла об участии в выборах 2024 года. До этого выдвигала Толеутаева Рахымбекова который набрал 3,04 %.

КНПК

Социалистическая партия его девиз «Народ! Земля! Справедливость!». В 2020 сделала ребрендинг перед парламентскими выборами. Во время прошлых выборах выдвигала в кандидаты Жамбыла Ахметбекова. Набрала всего 1,82 %. Так же считается провластной партией и не заявляла об участии на выборах 2024 года.

Демократический выбор Казахстана

Лидер движении Мухтар Аблязов не заявлял об выдвижении к кандидаты в президенты по понятным причинам. Tак же в его программе демократического Казахстана нет места должности президента. Мухтар Аблязов сказал что если ДВК придет к власти, то уберет должность президента и построит парламентскую республику. Но так как движение имеет большое количество сторонников в Казахстане и за его приделами, движение неплохо влияет на итоги выборов в стране. Пример: Парламентские выборы 2021 года в Казахстане. В начале сторонники должны были голосовать за партию ОСДП, но они услышав это, главы партии ОСДП сняли себя с кандидатуры в парламент, и сторонники демократического выбора приняли решение голосовать за партию Ак Жол. В следствии чего это привело большим фальсификациям и нарушениям на выборах. Власти страны были разоблачены на весь мир что привело к резолюции Европарламента о правах человека в Казахстане.