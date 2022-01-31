 

За сутки боевики дважды нарушили режим тишины, ранен один украинский военный – штаб ООС

31.01.2022, 8:38, Новости дня
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В направлении Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи села Пищевик в Донецкой области наемники совершили обстрел из автоматических и противотанковых станковых гранатометов.

“В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – говорится в сводке. 

Отмечается, что боец находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

“По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/303372681818049

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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