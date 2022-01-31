Глава ЛНР рассказал о прибывающих на Украину иностранных наемниках

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает для Украины специалистов по организации партизанского движения, также под видом инструкторов на Украину приезжают иностранные наемники, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт ещё с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажёров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия», – цитирует РИА «Новости» Пасечника.

Он также указал, что под видом инструкторов на Украину приезжают и откровенные наемники.

«Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины…», – сказал Пасечник.

Также глава ЛНР заявил, что Луганск с благодарностью принял бы решение РФ поставить оружие в Донбасс.

«Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата», – сообщил он, подчеркнув, что если Киев решит задействовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, ЛНР и ДНР необходимо быть готовыми отразить любое нападение.

Ранее Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.