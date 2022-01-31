Нефть подорожала перед заседанием ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,06% – до 89,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 1,17%, до 87,83 доллара, передает РИА «Новости».

Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит ежемесячно наращивать добычу на плановые 400 тыс. баррелей в день.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, пока ОПЕК+ изо всех сил пытается увеличить добычу в соответствии с согласованным планом, некоторая напряженность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться.

Поддержку котировкам оказывает и геополитическая напряженность вокруг Украины. «Теперь, когда нефть стоит 90 долларов, не потребуется много времени, чтобы поднять цены до 100 долларов, и это только усилит глобальный энергетический кризис», – сказали газете аналитики Oanda.