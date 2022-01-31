Полтергейст, связанный с погибшим в ДТП мужчиной

В 1998 году полтергейст на протяжении 4 месяцев терроризировал жителей дома в городке Хампти-Ду, Австралия, намекая на их соседа, погибшего в ДТП.

Все началось в январе 1998 когда жители дома на Макминнс Драйв, 90 столкнулись с тем, что находили в доме мелкие камешки и их было очень много. А потом было замечено, что они сами собой падают откуда-то сверху.

Потолки в доме были без дыр и щелей и камешки, казалось, материализовались из ниоткуда. Они падали на пол, на кровати, столы и даже на головы людей.

В одноэтажном доме жили супруги Эндрю и Кирсти Агиус, Дейв Кларк и его сожительница Джилл Саммервиль, а также Дуг Мерфи. Все они практически одновременно заметили падающие мелкие камушки, к которым позже присоединились батарейки, осколки стекла, гаечные ключи и другие мелкие предметы.

Предметы не просто двигались, некоторые словно пытались попасть в людей, и жильцам дома было особенно страшно, когда в них летели ножи.

Это была явная чертовщина и жильцы решились вызвать священника, однако это не помогло. Потом они вызвали еще одного католического священника, а когда и он не помог, то православного греческого священника.

Но никакие молитвы не смогли остановить нарастающий полтергейст и, более того, во время одного из обрядов очищения мимо священника пролетел крест с распятием, сорвавшись сам собой со стены.

А потом началось самое страшное. Однажды в ванной комнате на полу Эндрю Агиус нашел слово “Машина” (Car), выложенное мелкими камешками.

Потом таким же образом появились слова “Пожар”, “Кожа”, Помогите” и “Трой”.

Соотнеся одно с другим, жильцы дома догадались, что вероятно речь идет об их друге Трое Раддатце, который незадолго до начала полтергейста сгорел заживо в своем автомобиле, попав в ДТП.

После появления этих слов полтергейст стал куда более буйным, он начал портить вещи – магнитофон был уронен с полки и разбит вдребезги, потом были разбиты окна в доме и стеклянные двери шкафов. Последние разбились после того как в них попала летящая с большой скорости пепельница.

Сплетни и слухи о доме с полтергейстом нарастали и вскоре об этом узнали австралийские исследователи паранормального Тони Хили и Пол Кроппер. Они приехали и провели в доме несколько дней. наблюдая за активностью полтергейста. Позже они написали об этом книгу.

– Мы не знаем никого, кто посещал дом и уходил скептически настроенным. Полтергейст очень любезно заставлял его поверить в него, — говорит Хили. – Я лично видел, как объект материализовался в воздухе. Я болтал с женщиной, и она сидела за деревянным столом напротив меня. Она при этом читала газетную статью, держа обе руки на виду. Были и другие случаи, когда ножи и даже пули просвистели над нашими головами. За время нашего пребывания там тоже трижды с потолка сыпались камни. Сообщения на полу и стенах определенно имели злобный оттенок, но дело в том, что если бы он действительно хотел причинить мне боль… он мог бы вонзить нож мне в спину, а не швырнуть его мимо.

А через четыре месяца полтергейст ушел так же внезапно, как и появился, и его уход до сих пор остается необъяснимым, как и появление. Может быть его вызвал беспокойный дух погибшего Троя Раддатца, который затем успокоился или же тут просто играла какая-то иная злая сущность, воспользовавшись Троем лишь как инструментом запугивания.