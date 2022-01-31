Глобальное потепление повлияет на рост деревьев

Повышение средних летних температурных значений на севере приведет к тому, что темп роста деревьев к концу XXI века перестанет зависеть от температуры, а способность деревьев поглощать СО2 не будет расти пропорционально повышению температуры.

Журнал Global Change Biology опубликовал исследование международной группы ученых. Одним из основных выводов этой научной работы стало заключение о том, как как именно потепление климата повлияет на рост деревьев на севере и в высокогорье, и как это скажется на продвижении леса в тундру.

В статье уточняется, что за последние 100 лет глобальная температура воздуха выросла на 0,8 градуса Цельсия. Согласно прогнозам, глобальное потепление будет продолжаться и в течение XXI века. Потепление совместно с увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере привело к ускорению роста деревьев. Однако надежда на то, что при дальнейшем увеличении температуры деревья будут только наращивать темпы поглощения СО2, может не оправдаться.

– Рост деревьев на севере в настоящее время, в первую очередь, зависит от изменчивости летней температуры. В этих условиях малейшие ее изменения в положительную сторону, особенно в начале лета, приводят к тому, что рост деревьев ускоряется. В определенных пределах существует практически прямая зависимость между летней температурой и приростом. Однако, дерево при температурах выше некоего порога, скажем +17 … +18 градусов Цельсия, и эта величина зависит от вида дерева и конкретного места произрастания, входит в зону комфорта, – считает ведущий научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Александр Кирдянов.

Как отметил собеседник агентства, если летняя температура становится комфортной для деревьев, то дальнейший рост температуры не будет в такой же степени сказываться на формировании древесных колец, а значит способность поглощать СО2 из атмосферы у деревьев не будет расти пропорционально увеличению температуры.

Кирдянов пояснил, что в проведенном исследовании темпы роста деревьев определялись по приросту годовых колец. Как известно, чем теплее весна и лето на севере, тем больше тепла для деревьев и тем шире кольца. По словам ученого, казалось бы, с повышением температуры деревья на севере должны стать гигантами, но в ближайшие столетия этого не произойдет.