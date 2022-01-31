Смена магнитных полюсов Земли погубила неандертальцев

Исследователи из Австралии обнаружили, что произошедшая 42 тысячи лет назад перемена магнитных полюсов Земли привела к ранее неизвестным катастрофическим изменениям климата. Впоследствии это привело к массовому вымиранию.

В честь известного писателя-фантаста Дугласа Адамса ученые назвали этот процесс «переходным геомагнитным событием Адамса». Данное событие произошло из-за смещения магнитных полюсов Земли и перемены солнечной активности. Исследователи изучили останки деревьев новозеландских каури и смогли установить время наступления этого катастрофического события. В останках древесины запечатлелись резкие изменения уровня радиоуглерода в атмосфере, спровоцированные переменой магнитного поля планеты.

Кроме этого, ученые обнаружили, что увеличение объема ледников североамериканского континента и глобальные изменения в ветрах произошли одновременно с событиями Адамса. При этом массовое вымирание затронуло только крупных животных Австралии и Тасмании. По мнению исследователей, произошедшие 42 тысячи лет назад катастрофические изменения связаны с исчезновением неандертальцев.

В тот период магнитное поле Земли почти полностью исчезло, а Солнце вступило в фазу минимальной активности, что в итоге привело к усилению воздействия космических лучей. Во внешних слоях атмосферы Земли увеличилась ионизация, а в нижних широтах участились полярные сияния. Ученые предположили, что кардинальные перемены подтолкнули древних людей искать себе убежища в пещерах, где наскальная живопись получила свое развитие.