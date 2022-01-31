 

Смена магнитных полюсов Земли погубила неандертальцев

31.01.2022, 7:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи из Австралии обнаружили, что произошедшая 42 тысячи лет назад перемена магнитных полюсов Земли привела к ранее неизвестным катастрофическим изменениям климата. Впоследствии это привело к массовому вымиранию.

В честь известного писателя-фантаста Дугласа Адамса ученые назвали этот процесс «переходным геомагнитным событием Адамса». Данное событие произошло из-за смещения магнитных полюсов Земли и перемены солнечной активности. Исследователи изучили останки деревьев новозеландских каури и смогли установить время наступления этого катастрофического события. В останках древесины запечатлелись резкие изменения уровня радиоуглерода в атмосфере, спровоцированные переменой магнитного поля планеты.

Кроме этого, ученые обнаружили, что увеличение объема ледников североамериканского континента и глобальные изменения в ветрах произошли одновременно с событиями Адамса. При этом массовое вымирание затронуло только крупных животных Австралии и Тасмании. По мнению исследователей, произошедшие 42 тысячи лет назад катастрофические изменения связаны с исчезновением неандертальцев.

В тот период магнитное поле Земли почти полностью исчезло, а Солнце вступило в фазу минимальной активности, что в итоге привело к усилению воздействия космических лучей. Во внешних слоях атмосферы Земли увеличилась ионизация, а в нижних широтах участились полярные сияния. Ученые предположили, что кардинальные перемены подтолкнули древних людей искать себе убежища в пещерах, где наскальная живопись получила свое развитие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Скандалы: «Принцесса» осталась без Днепра

04.03 / Путин пообщался с победительницей конкурса “Большая перемена”

26.05 / Названы пять напитков для увеличения продолжительности жизни человека

19.11 / Как с помощью гвоздики остановить выпадение волос

28.10 / Юлия Липницкая поделилась серией фотографий дочери по случаю особенной даты

21.03 / Мнение: Срок заключения Аньес продлили до 6 месяцев

03.12 / В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки

06.10 / Ахмедов ответил Варданяну: Армения обманывает всех, начиная с России

20.02 / В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

26.06 / Восхитительный мужчина! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика