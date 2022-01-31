 

В Минобороны изобрели способ борьбы с «роями» беспилотников

31.01.2022, 7:16, Новости дня
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Специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, суть которого заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

Как следует из реферата изобретения, предлагаемый беспилотник является миниатюрным летательным аппаратом, оснащенным многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, обращенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью, «распыляющей» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки, а также блока управления, передает РИА «Новости».

Целесообразность данного изобретения военные ученые объясняют ростом угрозы атак роев беспилотников на важные объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Роевой «интеллект» предусматривает скоординированные действия большого количества беспилотников-«агентов», которые локально взаимодействуют с собой и окружающей средой. Несмотря на простоту данной техники, в совокупности эти дроны демонстрируют «исключительно сложное» поведение, действуя как единый большой организм.

Благодаря своей малозаметности такой рой может оказывать большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по боевым машинам, пунктам управления, скоплениям техники и людей, даже в условиях противодействия систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

По мнению специалистов Военного университета, существующие средства противодействия роям дронов (ПВО, РЭБ, заградительные системы, истребительная и армейская авиация, стрелковое оружие) не способны в должной мере справиться с данной задачей, к тому же их эксплуатация требует значительных средств.

Описанная в документе система сможет прикрывать защищаемые объекты осколочным полем. В боевом положении этот дрон зависает в воздухе над объектом с раскрытой на направляющих сетью. Датчики сети считывают движение атакующего «роя» и посылают сигнал к электрическим капсюлям зарядов многоствольного боевого модуля. После этого все его стволы дают одновременный залп, а созданное таким образом осколочное поле уничтожает дроны противника.

Напомним, в ноябре 2021 года в РФ представили систему управления роем беспилотников. В июле 2021 года для управления роем «Охотников» решили создать двухместный истребитель пятого поколения Су-57.



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