 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

31.01.2022, 7:16, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку, курс евро вырос на 6 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку и составил 77,81 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек и составил 86,71 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к евро.



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