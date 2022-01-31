Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку, курс евро вырос на 6 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку и составил 77,81 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек и составил 86,71 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к евро.