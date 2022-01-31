 

Киев отреагировал на сообщения о «трениях» в отношениях с Вашингтоном

31.01.2022, 7:16, Новости дня
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Посол Украины в США Оксана Маркарова отвергла появившиеся ранее в американских СМИ сообщения о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность из-за разногласий по поводу трактовки сведений о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

«Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», – передает ТАСС слова Маркаровой в эфире телеканала CBS. «Наши отношения, особенно в последний год, были на самом высоком уровне за последние, я бы сказала, 30 лет», – добавила она.

Ранее сообщалось, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала другого информационного пространства 12,5 млрд долларов вывели с Украины. Украина не может справиться с такими вызовами, из госрезервов стабилизируется национальная валюта, поэтому это очень дорого стоит для Украины.

В пятницу украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности. При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».

В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.

Напомним, что в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.



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