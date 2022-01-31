Тренировки после бессонных ночей чреваты проблемами с сердцем



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Образ жизни, безусловно, влияет на здоровье человека. Так, различные нарушения сна, в том числе короткий ночной сон, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А физические упражнения, напротив, могут снизить количество проблем с сердцем. Ученые из Швеции и Норвегии решили выяснить, может ли хроническое недосыпание еще больше увеличивать нагрузку на сердце, если человек при этом активно занимается спортом.

«Более высокие уровни тропонина в крови после физических упражнений связаны с относительным повышенным потенциальным риском сердечно-сосудистых заболеваний. На самом деле неизвестно, каков механизм, но в то же время мы знаем, что сердечно-сосудистое здоровье зависит от образа жизни. Поэтому мы подумали, что было бы важно исследовать, может ли ограничение сна влиять на высвобождение тропонина во время упражнений. Одна из причин заключается в том, что многие профессии связаны с работой, которая нарушает сон, например, для медицинских работников», — подчеркивает автор исследования профессор Джонатан Седернаес.

Участники этого исследования интенсивно занимались спортом как после нормального сна, так и после трех ночей сокращенного сна — 8,5 и 4,25 часа за ночь соответственно. В эксперименте приняли участие 16 здоровых юношей с нормальной массой тела без сердечно-сосудистых заболеваний и проблем со сном. Во время проведения эксперимента они сдавали кровь утром и вечером, а также до и после тренировок.

Исследование показало, что когда участники тренировались после короткого ночного сна, уровни биомаркера сердечного стресса тропонина увеличивались значительно сильнее, чем когда они выполняли упражнения, хорошо выспавшись. То есть сокращение сна при интенсивных физических упражнениях действительно может увеличивать нагрузку на сердце. Но ученые подчеркивают, что потребность в количестве часов ночного сна также очень индивидуальна.