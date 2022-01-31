Британские ученые предупредили о риске повторного заражения «омикроном»

Риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза, к такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, результаты исследований опубликованы в издании Express.

По словам авторов исследования, защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%. При этом другое исследование, проведенной в Южной Африке, показывает, что заражение «омикроном» может защитить от «дельты». Ученые установили, что антитела у людей, заразившихся «омикроном» более чем в четыре раза увеличивают защиту от «Дельты», передает РИА «Новости».

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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».