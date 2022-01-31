СМИ: санкции США против России приведут к дестабилизации мировой финансовой системы
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Аналитики полагают, что Москва ответит на санкции жесткими мерами. Например, ограничит поставки газа в Европу. Новые экономические ограничения из-за ситуации вокруг Украины, о которых заявил президент США Джо Байден, способны спровоцировать “финансовую
панику” и серьезно ударить по мировой экономике.
Эксперты заявили, что доселе ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные санкции в
отношении такой большой экономики, как российская. Они считают, что рестрикции вызовут хаос в экономиках развитых государств.
Отметим, что Вашингтон не раз угрожал ввести крайне жесткие ограничения против нашей страны в случае
“вторжения” России на Украину. Так, они могут
затронуть поставку смартфонов в Россию. В Белом доме заявляли, что санкции могут
коснуться финансовых учреждений, включая отключение нашей страны от
системы SWIFT, а также искусственного интеллекта,
квантовых исчислений и т.д.
Как писали “Дни.ру”, в последнее
время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к
границе с Незалежной. Москва неоднократно отрицала эту информацию, подчеркивая, что не имеет планов
нападения на другие страны. Ранее в Кремле отреагировали на слова Джо Байдена о санкциях против России.
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