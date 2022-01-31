 

От канцерогенной пыли в сидении автомобиля не спасёт даже уборка — исследование

31.01.2022, 6:17, Разное
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Еще в прошлом году американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что чем дольше человек находится в автомобиле, тем сильнее он подвергается воздействию канцерогена под названием «хлорированный трис», или TDCIPP.

Это химическое вещество используется при производстве пенополиуретанов для автомобильных кресел и негативно влияет на здоровье человека, в том числе оно способствует развитию онкологических заболеваний. Если человек ежедневно пользуется машиной и проводит много времени за рулем, то он серьезно рискует. 

Эксперты считают, что TDCIPP со временем вытесняется из пены кресел и оказывается в пыли на различных поверхностях внутри автомобиля. Поэтому они продолжили исследования и предположили, что регулярная уборка в машине могла бы уменьшить воздействие этого канцерогена на человека. 

Для нового эксперимента ученые выбрали почти 50 активных автомобилистов и разделили участников на четыре группы. В течение двух недель одна группа вообще не вытирала пыль в своих машинах, другая протирала пыль все две недели эксперимента, а две другие группы убирались в автомобиле только одну из двух недель.

Всем участникам были выданы силиконовые браслеты, которые они носили в течение периода тестирования. Дело в том, что молекулярная структура силикона идеальна для улавливания таких веществ как хлорированный трис. 

Но исследование не подтвердило гипотезу исследователей — регулярное протирание пыли никак не влияло на концентрацию канцерогена в браслетах. Во всех группах она оказалась примерно одинаковой. 

Ученые не сомневаются, что TDCIPP прикрепляется к пыли, но теперь уже не исключают, что это не основной путь передачи канцерогена человеку. Люди могут просто вдыхать содержащиеся в воздухе соединения. 

Помимо политических решений, которые помогут заменить хлорированный трис более безопасным веществом, автолюбителям, возможно, стоит носить маску в машине. Она не только защитит от коронавируса, но и поможет избежать вдыхания этого канцерогена, подчеркивают эксперты. 



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