Сами решайте, что делать

Как школы переживают новый пик ковида и ожидать ли нового дистанта.

В школах целые параллели уходят на карантин. Учителя болеют, ученики болеют. В Москве зафиксирован всплеск детской заболеваемости ковидом, отменены плановые госпитализации в детские больницы. 26 января московская мэрия объявила, что школы могут самостоятельно решать вопрос о введении карантина.

Фото: РИА Новости

Врачи говорят, что причина, возможно, не в особой уязвимости детей к новому штамму коронавируса, а в его особой летучести по сравнению с предыдущими — и с тем, что дети, в отличие от взрослых, в целом не привиты, и лишь немногие переболели предыдущими штаммами.

Школьные чаты в последние дни читаются, как военные сводки: 6-й класс сдан, 8-й класс сдан, сложное положение в 7-м и 9-м классах…

Учителя тоже выбывают из строя, заменять некем.

В нашем школьном чате после обмена новостями в духе: «я заболела, нужна замена на 5‒6-й урок завтра»; «и я заболела, нужна замена на 3‒4-й урок»; «я понимаю, что все заболели, но нам нужно еще два человека на проведение диагностики», — математик наконец выложил ожидаемое. «Дорогая мама, — начал он. — Похоже, что нашей семье пришел конец. Боссе и Бетан больны какой-то тиной и их увезли в больницу, а меня езолировали это совсем не болно но я конечно заболею этой тиной разговаривать я могу толко с Карлсоном но я стараюс говорить поменьше потому что ты будеш волноваться а тебе надо покой говорит домомучительница она не болна и Карлсон тоже но и они скоро заболеют».

Они не больны, но и они скоро заболеют.

«Дети болеют, — пишет учитель из Кургана. — 11-й класс — из 38 учеников реально болеют (т.е. обратились в поликлинику и сидят дома) 13 человек, еще 4 с температурой дома, но без справки, есть ковидные. В трех 10-х классах сидит половина — болеют, есть ковидные».

«8-й класс. Ходят 8 человек из 28. Карантин пока не делают, пишут какие-то страшные диагностики», — говорит мать московского восьмиклассника. Диагностические работы в московских школах действительно идут нон-стоп и не останавливаются ради карантина.

«Из трех классов, где я преподаю, на карантин ушли два; три урока провела онлайн, один очно. Очень неудобно ездить в школу на один урок: кажется, это бессмысленно, — делится учитель из Москвы. — Приехала. На урок пришли три человека, остальные болеют. Действительно, бессмысленно же. Но с сегодняшнего дня и этот класс отправили на карантин».

До 26 января классы и школы уходили на карантин по распоряжению Роспотребнадзора. Основания были четкие: один официально больной ковидом или 20% больных ОРЗ и ОРВИ. При этом те классы, в которых не было формальных оснований для карантина, продолжали учиться очно — даже если в классе болеет больше половины детей, но родители предпочитают не обращаться к врачу и не брать справку.

Теперь решение о том, отправить класс на карантин или оставить на очном обучении, может принимать сама школа по согласованию с родителями.

Однако даже в тех классах, где болеет больше половины списочного состава детей, официально диагностированных не так уж много.

Во-первых, тесты могут быть ненадежны (и врачи, и пациенты говорят, что при явной симптоматике «омикрона» и экспресс-тест, и ПЦР нередко оказываются отрицательными).

Во-вторых, семьи не особенно стремятся делать анализы в тех случаях, когда ребенок переносит болезнь легко, чтобы всю семью не посадили на всеми ненавидимый социальный мониторинг. Мать двух московских школьников говорит: «У старшей сегодня в классе 8 человек из 29, остальные болеют (она тоже). Дистанта нет, потому что никто не сдает тесты, сидеть по 2 недели дома в 11-м классе не хочется. Болеют все легко». Следует заметить, однако, что для тех, кто сам не болел, а только контактировал с коронавирусом, карантин с 25 января сокращен по решению Роспотребнадзора с 14 до 7 дней.

В-третьих, даже если тест сделали в домашних условиях и он положительный — ребенку не берут официальную справку, потому что детские поликлиники перегружены и не справляются с потоком посетителей. До идеи автоматической выдачи справки или больничного при положительном анализе на ковид в московском депздраве, как и в Минздраве, еще не дошли.

Весьма вероятно, что и в стране, и в Москве власти не хотят такой вспышки родительского недовольства, как в прошлом году. Проведенный после новогодних праздников опрос портала SuperJob показал, что 58% родителей не одобрили бы нового введения дистанта в Москве в случае высокого уровня заболеваемости ковидом.

Поддержали бы эту идею только 24%. Причем отцы согласны на дистант в 29% случаев, а матери — только в 18%.

Среди родителей, особенно радикально настроенных, по-прежнему популярна идея, что ковид — это якобы только красивое название для сезонных ОРЗ и ОРВИ

(ведь дети болеют легко), и что он, ковид, специально придуман для того, чтобы переводить детей на вредный для их здоровья и развития дистанционный формат обучения. Ну и, конечно, для того, чтобы внедрять вакцину «Спутник»: 24 января Минздрав одобрил клинические испытания ее на детях.

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При этом в Москве, как только дети массово вышли на дистант и увеличилась нагрузка на онлайновые средства коммуникации, в очередной раз подвис сервис МЭШ (Московская электронная школа), на который в последние несколько лет принудительно переведены практически все школы столицы.

Все это тоже вызывает родительское возмущение.

Словом, школы вступили в полосу разброда и шатаний: они сами определяют, когда и для кого вводить карантин. В одних все классы уходят на дистант, в других, наоборот, срочно возвращаются с дистанта те, кто ушел раньше: известие о сокращении карантина с 14 дней до 7 застигло школы врасплох.

В масштабах страны дистант и не планируется. Об этом уже сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — и даже если бы не сказал, в целом понятно, что власти страны, как и власти столицы, не хотят родительского бунта. Так что, по-видимому, ими выбрана политика компромиссов и полумер. И, возможно, в сложившихся условиях это не худшая политика.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

ПРАВО НА ОТВЕТДепартамент образования и науки города Москвы — «Новой газете»

Информация, опубликованная в статье «Сами решайте, что делать», не корректна. Абсолютно неверно утверждение, что только сейчас в Москве утвержден порядок, согласно которому школы по согласованию с родителями могут принимать решение о введении дистанционного обучения. В связи с распространением коронавируса еще с начала пандемии в московских школах можно организовать дистанционное обучение для всего класса целиком при единогласном согласии всех родителей. Карантин при этом не объявляется. Карантин может вводится в классе или школе только по решению руководителей образовательных организаций в случае отсутствия на занятиях более 20% учащихся или по предписанию Роспотребнадзора в случае выявления заболевшего коронавирусом в классе.

Что касается заявления об изменениях условий карантина в школах, то оно касалось только их срока. В соответствии с новыми санитарными нормами срок карантина для лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращен до семи дней со дня последнего контакта. Эта норма распространяется на те классы и дошкольные группы, в которых карантин установлен ранее и уже длится 7 и более дней. Однако в случае единогласного решения родителей класса или дошкольной группы действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней.

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