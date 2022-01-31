Сергей Шойгу перенес учения ВМФ РФ…

…за пределы исключительной экономической зоны Ирландии после недовольства местных рыбаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу перенес запланированные на 3-8 февраля учения Военно-морского флота в Атлантическом океане за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, так как это мешало местным рыболовецким судам. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Дублине Юрия Филатова.

Фото: Минобороны РФ

«В ответ на запрос правительства Ирландии, а также Южной и Западной рыболовецких организаций Ирландии министр обороны РФ Сергей Шойгу решил, в качестве жеста доброй воли, перенести военно-морские учения», — сказано в коммюнике.

Ранее МИД Ирландии назвал присутствие российских боевых кораблей в Ирландском море «нежелательным».

Россия предупредила власти Ирландии о проведении учений вблизи берегов государства, но за пределами его территориальных вод. В частности, ВМФ РФ планировали произвести запуски ракет в 240 км от берегов Ирландии.

После того, как ирландские власти разослали предупреждение о предстоящих учениях,

рыбаки объявили о намерении провести мирную акцию протеста и вывести 60 траулеров в обычные места ловли, чтобы помешать российским кораблям, сообщает Sky News.

После этого посол Юрий Филатов пригласил представителей рыболовецких объединений на встречу. Глава Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы Брендан Бирн пояснил Sky News, что стороны договорились о проведении учений ВМФ РФ в буферной зоне. Источники телеканала уточняют, что расстояние между российскими и ирландскими судами будет составлять 60-80 км.

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ВМФ РФ проводит серию учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова. В них участвуют более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.

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