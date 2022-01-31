Мнение: Сейчас самое время провозгласить независимость Шотландии

Сейчас самое время провозгласить независимость Шотландии

Правительство Великобритании колеблется. Это похоже на боксера, потерявшего сознание еще до того, как он упал на пол. Колеса госслужбы продолжают вращаться, но связи с теми, кто наверху, больше нет. Власть просто распалась в руках Бориса Джонсона. Все знают, что он больше не главный, и никто еще не знает, кто будет.

Время действовать, когда ваш противник наиболее слаб. Это момент для Шотландии. При наличии большинства за независимость как в Холирудском парламенте, так и среди шотландских депутатов в Вестминстере настало время для избранных представителей Шотландии объявить, что Шотландия теперь является независимым государством. Они должны назначить дату подтверждающего плебисцита, я предлагаю в сентябре этого года. Этот плебисцит должен быть проведен в уже независимой Шотландии, проведен на условиях Шотландии и в соответствии с ее методами, без вмешательства из-за пределов Шотландии.

Декларация независимости может быть сделана сейчас парламентом или, что лучше, Национальным собранием, которое будет созвано в старом парламентском зале Эдинбурга, состоящим из всех депутатов и депутатов Шотландии, другими словами, всех представителей, избранных на национальном уровне. . Таким образом, Акт Союза будет отменен в здании, где он был принят.

Шотландия должна провозгласить независимость, потому что ею постоянно управляют партии, за которые она не голосует, она действительно была вытеснена из ЕС против своей воли и стала свидетелем того, как политика Соединенного Королевства превратилась в выгребную яму лжи и коррумпированных злоупотреблений, за которую Шотландия не должна никогда более страдать.

Как Великобритания сможет отреагировать? Кто мог возглавить кампанию против новой независимости Шотландии? Совершенно дискредитированный Борис Джонсон? Риши Сунак, когда его налоги увеличиваются, а предстоящие невероятно высокие счета за электроэнергию разрушают его искусственную популярность? Безнадежная Лиз Трасс? Мишель Моне, если он еще не в тюрьме?

Масса сторонников Анаса Сарвара и Дугласа Росса вряд ли наполнила бы автобус. Можно было бы найти несколько беззубых клоунов, которые носили флаги Великобритании и громили Джордж-сквер в Глазго, но их активность не продлилась бы длительное время

SNP упустила прекрасную возможность Brexit, трусливо приняв заявление Терезы Мэй о праве наложить вето на любой референдум. SNP никогда не использовала свои парламентские рычаги влияния в Вестминстере для продвижения независимости в течение месяцев, когда в мае существовало эффективное правительство меньшинства.

SNP считала, что вместо того, чтобы добиваться независимости Шотландии, все еще находящейся в ЕС, их обязанностью было попытаться предотвратить выход Англии и Уэльса из ЕС, даже несмотря на то, что Англия и Уэльс проголосовали за выход.

Теперь, по-видимому, SNP считает своим долгом усилить Соединенное Королевство, работая над заменой Бориса Джонсона более честным и эффективным лидером профсоюза. Кто будет наслаждаться периодом медового месяца, может получить повышение популярности после коронавируса и, вероятно, будет менее ядовитым для жителей Шотландии, чем Борис Джонсон. Вместо того, чтобы действовать сейчас в отношении независимости, SNP стремится укрепить союз.

Короче говоря, SNP, кажется, гораздо больше заинтересована в сохранении своих позиций в кормушке управления внутри Великобритании, чем в фактическом достижении независимости.

Просто удивительно, что, когда правительство Соединенного Королевства разваливается у них на глазах, никому из руководства SNP не пришло в голову действовать сейчас в защиту независимости. Вместо этого они хотят действовать, чтобы укрепить Соединенное Королевство.

Настал момент, когда шотландские депутаты должны покинуть Вестминстерский парламент, который уже находится на грани краха. Для любого истинного сторонника независимости было бы просто бессовестно поступить иначе.

(с) Крейг Мюррей, бывший британский дипломат

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2022/01/now-is-the-moment-to-declare-independence/ – цинк

Из комментариев

Все верно, но:

Политический класс в Шотландии не хочет независимости, и это Люди, которые имеют значение.

Соединенные Штаты не хотят развала своего самого верного и холуйского вассала, и уж точно не сейчас.

Если бы Шотландия провозгласила независимость сейчас, в этом обвинили бы Путина, а любого, кто действительно голосует за независимость, заклеймили бы его марионетками, МСМ завыли бы в унисон и т. д. Как Каталония умноженная на 10.

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