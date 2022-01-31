КНДР запустила крупнейшую с 2017 года баллистическую ракету

…в сторону Японии.

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японии. Об этом сообщают агентство Yonhap и портал Kyodo News со ссылками на данные вооруженных сил Южной Кореи и правительства Японии.

За 30 минут снаряд пролетел около 800 километров и упал в Японском море, его максимальная высота достигла, как утверждается, 2000 километров. Источник Yonhap уточнил, что в последний раз снаряд такой дальности КНДР запускала в сторону Японии в 2017 году. Сегодняшний запуск баллистической ракеты стал уже седьмым со стороны КНДР с начала года.

Эксперты, с которыми пообщались журналисты «Би-би-си», считают, что тестовые запуски снарядов обусловлены желанием Северной Кореи установить и обозначить свое влияние в регионе.

«Чуть более чем через месяц состоятся президентские выборы в Южной Корее, так что запуск снаряда соответствует их [КНДР] прошлому поведению в попытке запугать Южную Корею и будущего президента», — отметил эксперт по международным отношениям Дэниел Пинкстон.

Ранее в ответ на участившиеся запуски снарядов со стороны КНДР правительство Японии созвало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра. Специалистов созвали для анализа информации о дальнейшем поведении Северной Кореи и работы над ответными мерами. Министр иностранных дел Японии Хаяси тогда же заявил, что страна близко сотрудничает с США по вопросу сбора данных.

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