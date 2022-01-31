Мнение: О полной победе Путина над Украиной… Что получила Россия?

Иногда полезно выслушать и противную сторону. Тем более, что хороший повод есть. Как в плохом раёшнике — «#Путин и Макрон обсудили “Омикрон”, и под эту сурдину поговорили про Украину». Почему это победа Москвы?

Начнём с того, о чём шумят народные витии — НАТО отвергло «ультиматум Путина» в грубой форме, Путин слил © и включил заднюю, #Украина сильна, как никогда, и Запад един беспрецедентно. Насколько всё это подтверждается фактами?

Тут возникает встречный вопрос: а разве нынешний президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин действительно где-то пообещал завоевать Украину силами 120-130 тыс. штыков, «сконцентрированных» в 250-километровой зоне по периметру украинской границы? Говорил ли он где-то публично, что если #НАТО не примет российские «красные линии», то #Россия завоюет соседнюю страну? Ах, да, он что-то проскрежетал об ответных «военно-технических мерах», если Североатлантический Альянс разместит свои наступательные вооружения под Харьковом. Но, во-первых, до такого размещения могут пройти ещё годы — когда там Украина станет членом НАТО? А во-вторых, есть очень существенная разница между мерами чисто военными и анонсированными военно-техническими. Всем, кроме «белобилетников» понятно, что в последнем случае имеется в виду ответное размещение вооружений, объектов технической разведки, средств РЭБ и прочего арсенала сдерживания поближе к потенциальным точкам запуска.

К слову, как раз сознательное смешение терминов «военный» и «военно-технический» говорит именно о пропаганде.

Далее, кто-то реально верил, что Россия может указанными силами «вторгнуться» в 40-миллионную страну с почти 300-тысячной армией, располагающей более чем миллионом подготовленных резервистов, которые могут быть мобилизованы в считанные дни? Да, конечно, «миротворческую операцию» в Грузии 13 лет назад ВС РФ провели примерно схожим контингентом (если учитывать всю штатную численность 58-й общевойсковой армии и приданных ей соединений). Но тогда российской армаде противостояло менее 30 тыс. грузинских воинских подразделений, включая и подразделения МВД. Кажется, вывод ясен…

Наконец, разве кто-то в здравом уме мог предположить, что #США и НАТО могут поддаться на публично озвученные «требования» вернуть Альянс к границам 1997 года (по сути, исключив из него все принятые в ходе нового «Drang nach Osten» страны) и дать гарантии невступления Украины и Грузии в Блок? Наверное, и ежу понятно, что шансы на успех тут были не просто нулевыми — отрицательными, а ответ Запада — более чем предсказуемым.

Тогда зачем всё это было?

И вот околокремлёвский ответ:

«США и НАТО дали заверения, что Украина не станет в ближайшее время членом Альянса, на её территории не будут размещаться боевые группы НАТО, не будут активизироваться западное ВТС и начнутся переговоры по сокращению ядерного оружия. Результат в целом для России великолепный…»

Видят ли именно так ситуацию в Кремле? Быть может, не в тех выражениях, но… Примирительные ремарки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и чиновников рангом пониже намекают, что некие «цели достигнуты».

Какие это цели?

Во-первых, сдвинулся с «мёртвой точки» буксовавший несколько лет «Нормандский процесс». Впервые за два года принято какое-то подобие совместного документа. Проведён — по пристальным оком немецких и французских «кураторов» — некий аудит всех «Минских соглашений». Анонсирована новая встреча, и не в отдалённом будущем, а через две недели, в Берлине. Конечно, подобные движения были не раз за истекшие без малого семь лет. Но тот факт, что французский президент Эмманюэль Макрон — единственный, кроме Владимира Путина, кто погружен в эту повестку уже очень долго, — после разговора с Москвой сразу же позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, может говорить о некотором давлении на Киев в этом вопросе.

Во-вторых, сам Владимир #Зеленский вдруг тоже сделался «миротворцем» и заговорил о размерах экономического ущерба, который наносит Украине «паника» по поводу российского вторжения. И это, в общем, правда: крики о «российской агрессии» не приведут инвесторов на украинскую землю. А вот #кредиты за поставки вооружений с истекающим сроком годности отдавать придётся сполна. Кроме того, совокупный госдолг Украины приближается к 100 млрд долл., и обслуживать его всё тяжелее. У России запас долговой устойчивости кратно выше…

В-третьих, Запад отказался принимать превентивные #санкции против РФ, хотя раньше подобная практика имела место, и также отказался давать военные гарантии Киеву. В том числе и по срокам вступления в НАТО. Да, дверь в Блок не зарыта, но путь к ней может занять намного больше времени, чем представляется «оптимистам». Наряду с этим «введение против РФ санкций, затрагивающих #экспорт нефти и газа или отключение России от SWIFT, на данный момент не рассматриваются». Также есть шанс, что и в худшем случае из всех российских госбанков «накажут» только один. Если раньше «адский» пакет оценивался для России в 50 млрд долл. ущерба экономике в первый год, то сейчас эту сумму можно уполовинить. И это уж точно не для «сдерживания агрессора», а для демонстрации усилий по его сдерживанию.

В сухом остатке. Россия в очередной раз подмочила свою репутацию для западного обывателя и дала компаниям ВПК стран НАТО возможность снова заработать хотя бы за счёт разгрузки складов своих потенциальных заказчиков. Взамен она получила некие «намёки на гарантии», а также шанс впихнуть ДНР-ЛНР обратно в Украину «почти» на условиях Москвы. Со своей стороны, Украина получила выражение коллективной солидарности Запада, груду вооружений и необходимость договариваться с непризнанными республиками, что чревато политическим кризисом.

Ну и чья игра стоила свеч?

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