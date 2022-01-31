Мнение: Обеспокоенность «разменных монет»

Обеспокоенность «разменных монет»

Многие обратили внимание на некоторые странности в поведении киевских марионеток на фоне раздуваемой США и их сателлитами информационно-пропагандистской кампании о том, что скоро состоится «чудовищное вторжение России на территорию Украины». Казалось бы, подобная риторика, раздуваемая аффилированными с США мейнстримовыми медиа и поддерживаемая официальными спикерами из Госдепа, Пентагона и Белого Дома, продолжается уже несколько месяцев и, прямо скажем, не нова. Тем не менее, что-то явно изменилось, раз в Киеве забеспокоились и начали жалко блеять, что все совсем не так, как говорит Вашингтон.

Основные претензии, озвученные шайкой Зеленского, заключаются в следующем:

1. Группировка ВС РФ у границ Украины, несмотря на заявления Вашингтон, не готова к наступлению и, грубо говоря, ее конфигурация не носит наступательного характера.

2. Раздуваемая истерия наносит сильнейшие удары по украинской экономике, так как «западные инвесторы», напуганные барабанами войны из Вашингтона, начинают разбегаться, а население закупать гречку и сахар, ввиду чего граждан приходится успокаивать заявлениями, что угрозы вторжения нет. Но по морали населения постоянно бьют заявления истеричной кампании об отъезде с территории Украины российских, американских, британских, канадских и прочих дипломатов.

3. Также можно отметить просочившиеся детали переговоров Байдена и Зеленского (которые потом всячески стремились опровергнуть), в которых говорилось о том, что Зеленский не разделяет оценку о скором нападении России на Украину, а США угрожали ограничить поставки вооружений при саботаже со стороны Зеленского. Тем не менее, сам Зеленский публично отвергает вероятность скорой войны, фактически дезавуируя алармистские заявления Вашингтона.

В чем же дело? Откуда взялась эта фронда? Как представляется, в январе 2022-го года в Киеве «начали что-то подозревать». США вполне открыто говорят о скорой войне, анонсируя желание получить на территории Украины афганский или чеченский сценарий и прямо заявляя, что напрямую воевать с Россией из-за Украины не будут, при этом занятие Россией части территории Украины подается как само собой разумеющееся, без каких-то указаний на то, что ВСУ смогут удержать фронт против ВС РФ.

Подобный сценарий оставляет Зеленского президентом правобережного огрызка Украины, где находится основной электорат Порошенко. При этом медийная кампания США о скорой войне уже сейчас наносит удары по экономике Украины, фактически просаживая рейтинг Зеленского, чем, конечно же, будет пользоваться вернувшийся на Украину Порошенко, имеющий очевидную поддержку вашингтонского истеблишмента.

В окружении Зеленского начинают проговариваться, что угрозы нападения нет и это США фактически раздувают истерию (подтверждая один из тезисов «российской пропаганды»), хотя все обстоит совсем не так, если предположить, что США сознательно ведут дело к эскалации на Донбассе (на которую Россия не сможет не отреагировать) и дальнейшей войне, которая приведет к переходу части Украины под контроль РФ и разгрому ВСУ. При этом, в свете наращивания присутствия сил НАТО и иностранных ЧВК на Украине, такая провокация может осуществляться даже без учета позиции ВСУ и Зеленского.

То есть, не Россия планирует захватить Украину, а США стремятся запустить выгодный для себя сценарий, где издержки Украины не существенны. США ничего не теряют, если, скажем, группировка ВСУ после поражения в боях на Донбассе сможет отойти к Днепру и продолжить длительное противостояние при внешней подпитке. Потери в людях, технике, территориях для США не существенны, поэтому из Вашингтона одергивают Зеленского и Ко, указывая на то, что Вашингтону виднее, когда и как начнется война на Украине. Зеленский же в рамках этого сценария полностью не субъектный персонаж, который не может всерьез повлиять на действия США на Украине. Поэтому, несмотря на публичные противоречия, подготовка к войне продолжается, а медийная истерия продолжает нарастать.

Зеленский в рамках своих клоунских дипломатических потуг попытался актуализировать тему переговоров с Россией для снятия рисков большой войны, но получил вполне закономерный ответ, где ему в который раз рекомендовали выполнять Минские соглашения, вести переговоры с Пасечником и Пушилиным и выполнить обязательства по Нормандскому формату (включая формулу Штайнмайера). Также Зеленскому было предложено приехать на поклон в Сочи или Москву, если он хочет о чем-то разговаривать, чего Зеленский, разумеется, сделать не может. Москва ясно дает понять, что не считает Зеленского заслуживающим каких-то серьезных переговоров (по факту, Зеленский — это фигура равнозначная Пасечнику и Пушилину), а обсуждать Украину по существу она будет с США.

Соответственно, к концу января 2022-го года Зеленский оказался в ситуации, когда дверь для переговоров с Россией закрыта, Запад вовсю готовится использовать Украину как разменную монету для эскалации Холодной войны с Россией на территории Украины, а внутри страны Зеленский имеет проблемы падающего рейтинга, нарастание угрозы со стороны Порошенко и рост проблем в экономике в свете раздуваемой США истерии.

Публичные жалобы на этот счет наглядно вскрывают эту проблематику, но не могут ее решить, так как внешний контур управления гарантирует, что недовольство отдельных шестеренок, которым готовят роль разменных монет и пушечного мяса, не существенно для использования Украины в качестве плацдарма и инструмента ведения Холодной войны против России с опцией интенсификации этой войны в наиболее удобный для Вашингтона момент. Поэтому Зеленскому вежливо советуют заткнуться, смотреть CNN и выступления Джен Псаки, чтобы не отходить от линии партии. Такова жалкая участь американских марионеток.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/voyna/obespokoennost-razmennykh-monet/ – цинк

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