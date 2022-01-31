 

Мнение: Это наша страна!! (с)

31.01.2022, 4:01, Разное
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Вот еще описание “канадского восстания шоферов фур” от моего любимца Леона Вайнштейна – видеоблогера из Лос-Анджелеса. Я на него набрел осенью 2020 года – поскольку старина Леон несгибаемый трампист (проживающий в самом логове “демократов”, там, где у них кубло – в столице Калифорнии!), и он тогда каждый день гневно клеймил позором “демов”, когда они воровали выборы президента. После этого он малость передохнул – и с первых дней стал несгибаемым коронадиссидентом, за что, понятно, я его полюбил еще больше.

В этой передаче приводятся совсем уж феерические цифры от наших “русских канадцев”: мол, колонна траков растянулась аж на 500 км, а количество участников превысило 1,5 млн. человек по всей Канаде. Непонятно одно: ведь буквально в сентябре в Канаде прошли общефедеральные выборы, на которых победила… партия Трюдо! Получается, увы, что и в самой Канаде демократия перестала отражать реально господствующие настроения в обществе.

Да и касательно успеха нынешнего “восстания” есть большие сомнения: тут как и по всему миру – восставший “народ”, словно большое тело без головы, никак не может найти себе эту самую “голову”: нет лидеров, нет политических партий, готовых озвучивать и отстаивать то, что люди реально хотят. “Улица корчится, безъязыкая – ей нечем кричать и разговаривать” (В.Маяковский). Образовался некий “затык” по всему миру. Найдет ли тело, которое корчится, для себя “голову” – большой вопрос.

Как ни удивительно – на Западе мы видим те же проблемы публичного демократического движения, которые мы привыкли считать специфическими только для нас в России. “Нет нормальной оппозиции” – проблемка не только у русского народа.

“Они не понимают, что это наша страна!” – энергично заявляет в этой записи некто Владимир Соболев на чистом русском. Как ни странно – он имеет в виду Канаду.

Источник: Размышления вольного социолога



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