В Нижнем Новгороде неизвестные обклеили плакатами «позор иноагенту»

…дверь матери правозащитника Игоря Каляпина.

В Нижнем Новгороде неизвестные расклеили плакаты на двери подъезда и квартиры матери члена СПЧ и основателя правозащитной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

На одном из плакатов было сказано «Игоря Каляпин иностранный агент. Продал отечество за гранты США и Германии». В тексте другого говорилось, что правозащитник «защищает террористов».

При этом, в реестре «иноагентов», который ведет Минюст, фамилии Каляпина нет.

Фото: фейсбук Каляпина

«Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят…Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста», — говорится в сообщении правозащитника.

27 января Каляпин прокомментировал ситуацию с Заремой Мусаевой — женой федерального судьи Сайди Янгулбаева, похищенной чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода. Он отметил, что без вмешательства президента РФ Владимира Путина судьба женщины может закончиться трагически.

«Я считаю, что это все сплошное нарушение и, более того, я по опыту знаю, как думают, что чувствуют чеченские силовики, которые любое сопротивление своей воле, даже в рамках закона, считают просто личным вызовом и оскорблением. Я думаю, что ситуация раскаляется и становится все более опасной», — сказал тогда Каляпин.

24 января Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, освещавших похищение Заремы Мусаевой.

В середине января неизвестные оставили надпись «иноогент» (орфография сохранена) на двери квартиры галериста Марата Гельмана*. Сам он уточнил в разговоре с «Медиазоной»*, что накануне вернулся в Москву из Черногории, а в этой квартире живет его мать.

В начале сентября на двери офиса и подъезда дома правозащитника Льва Пономарева*, который также включен Минюстом в список «иноагентов», неизвестные оставили надписи красной краской «Логово защитника террористов» и развесили листовки с его фотографией.

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*внесены Минюстом РФ в реестр «иноагентов»

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