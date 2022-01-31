 

Женское отчаяние – Личное мнение

31.01.2022, 3:54, Разное
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Анастасия Малькова-Макеева опять показала всему свету зубы своего плиточника Ромки.


Фото: Соцсети

На этот раз, акцент сделан на заскорузлый налёт, свидетельствующий о том, что зубы Дерзкого цитруса ни разу не подвергались профессиональной чистке.

Я — не фанатка жёлтых зубов, но, в принципе, понимаю: у многих людей — именно такой оттенок эмали.

Не нравится — ставь виниры. Устраивает — было бы, как говорится, здоровье!

Однако налёт на зубах, напоминающий накипь внутри годами не чищенного чайника, — это, простите, зашквар.

А вот Ромка, например, плевать, как мне кажется, хотел на гигиену полости рта. Помните, какую гниль вытащили у него оттуда не так давно?


Фото: Соцсети

Это всё говорит лично мне о том, что Ромка не знаком с элементарными правилами ухода за полостью рта.

И вот его — с известковой накипью и неумного — высокая, статная, немного известная тётка со своей недвижимостью в столице зачем-то ставит выше себя в какой-то там иерархии, входит в его родовую программу (чёрт знает, что это такое) и называет своим господином.

Хотите знать, как выглядит женское отчаяние на Руси?


Фото: Соцсети

Оно выглядит именно так.

А вас когда-нибудь накрывало женское отчаяние? Связывались с теми, в сторону кого и не плюнули бы, будь вы помоложе и посимпатичнее? Тянули за собой мужичков, которые были вам откровенно не пара? Снижали планку?

Чем дело кончилось?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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