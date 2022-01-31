Министр обороны Канады пригрозила РФ «суровыми санкциями»

Министр обороны Канады Анита Ананд в ходе визита на Украину заявила, что «у РФ есть выбор» между ведением переговоров для деэскалации ситуации и «суровыми санкциями».

«(…) У РФ есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации РФ столкнется с суровыми санкциями и последствиями», – приводит РИА «Новости» слова Ананд, которую процитировал телеканал CBC.

Накануне министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что канадские войска на фоне обострения ситуации на Украине переместились на запад от реки Днепр. В тот же день Канада отозвала часть сотрудников посольства в Киеве и семьи дипломатов.

Кроме того, в воскресенье министр финансов Германии Кристиан Линднер ушел от ответа на вопрос об отключении РФ от SWIFT, а глава международного комитета Сената США Роберт Менендес допустил, что некоторые санкции против РФ могут ввести «авансом». Он также высказался за сохранение возможности отключения РФ от системы банковских сообщений SWIFT, а также выступил за то, чтобы президент США Джо Байден мог ввести рестрикции «против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России». Днем ранее в администрации Соединенных Штатов заявили о намерении снизить промышленный потенциал РФ и разорить банки. В прошлую среду Госдеп США пригрозил РФ падением экономики в случае «вторжения» на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.