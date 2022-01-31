 

Мнение: Талибан на защите женщин

31.01.2022, 3:20, Разное
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Журналистка Шарлотта Беллис пришлось покинуть Катар после того, как она узнала, что беременна,
Беллис сказала, что талибы предложили ей убежище для родов в Афганистане.

Беллис работала на Al Jazeera English в Афганистане, но сказала, что не осознавала, что беременна, пока не оказалась в штаб-квартире медиакомпании в катарской Дохе. В Катаре незаконно быть беременной и незамужней, поэтому Беллис держала свою беременность в секрете, когда пыталась вернуться в Новую Зеландию, но ей было отказано во въезде из-за ограничений COVID-19.

Беллис залетела от репортера NYT, с которым в ноябре 2021 года она уехала в Бельгию, но не смогла там оставаться. так как у нее и американского репортера, не было вида на жительство в Бельгии. В итоге, в Бельгии она также не смогла оставаться и ее мытарства продолжились.

После того, как ей сказали, что она не имеет права на освобождение от строгого пограничного контроля COVID-19 в Новой Зеландии, Беллис сказала, что позвонила своим контактам среди талибов (ранее она работала репортером в Афганистане и делала репортажи с интервью с обеими сторонами конфликта), и ей сказали, что она может родить в Афганистане, тем более, что после отказа впустить ее в Новую Зеландию, у нее кроме Афганистана не осталось вариантов, так как у Беллис имелся вид на жительство в Кабуле.

Как результат, Талибан предоставил ей убежище в Афганистане. По заявлению Беллис, талибы сказали ей, что если у нее будут проблемы с тем, что она не жената, пусть она всем говорит что жената, а если ситуация обострится, пусть позвонит "куда следует", приедут специально обученные люди и решат ее проблему.

Беллис написала у себя в блоге, что в этой ситуации есть "жестокая ирония", так как во время работы в Афганистане она делала репортажи  том, как Талибан притесняет женщин. Теперь же она пишет: "Когда талибы вам – беременной незамужней женщине – предоствляют убежище, вы понимаете, что ваша ситуация очень неправильна". Теперь же, по мнению Беллис, у нее те же вопросы, к своему правительству, которые она раньше задавала по поводу талибов.

В итоге, Талибан предстал более адекватным, нежели Катар и Новая Зеландия. Журналистку уже обвиняют в эгоистичным и политически неправильном поступке, который выставляет Катар и Новую Зеландию не в лучшем свете, а Талибан наоборот отлично пропиарился.

В Новой Зеландии сразу начали заявлять, что дело Беллис может быть пересмотрено и после повторного рассмотрения, Беллис может въехать в страну. Вот что Талибан животворящий делает. При лучшем раскладе, Беллис таки сможет въехать и родить в Новой Зеландии, а Талибан так и эдак соберет медийные гешефты.

Источник: Colonel Cassad



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