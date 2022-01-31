Мнение: Саммит “Государства Центральной Азии — Китай”

25 января Китай и страны Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан — провели саммит «Государства Центральной Азии — Китай» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

По итогам саммита было принято заявление, в котором упомянуто практически всё: от борьбы с пандемическими угрозами, угрозами в области кибербезопасности, нераспространение ядерного оружия, мира и безопасности до экономических отношений на основе поддержки инициативы «Один пояс и один путь». Китай гарантирует инвестиции в регион, в инфраструктуру и связность, озвучена поддержка электронной коммерции «Центральная Азия — Китай».

Китай привязывает страны Центральной Азии к своим стандартам в области цифровизации, в области применения вакцин, «зеленой энергетики».

Россию на саммит не позвали даже в качестве наблюдателя.

В целом это стандартный подход Китая — без надрыва и внезапных приступов активности внедряться на территорию и подбирать ее к рукам. Системная и будничная работа очень сильно контрастирует с российской политикой продолжительного бездействия с внезапными вспышками «давай-давай», после чего снова наступает период релаксации.

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