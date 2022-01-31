 

В Днепре двое подростков провалились под лед, один из них утонул

31.01.2022, 2:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как рассказали в ГСЧС, 29 января двое 17-летних подростков провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега – пляжа Монастырского острова.

Одному из них удалось выбраться на лед, были вызваны спасатели, которые начали поисковые работы.

“Водолазы обследовали 400 м² подводной акватории реки на глубине 7 м. Пропавшего не обнаружили”, – рассказали в ГСЧС. 

На следующий день спасатели возобновили поиски и обследовали 2,5 тыс. м² подводной акватории реки Днепр.

“В 11.00 на расстоянии 50 метров от берега и на глубине 6 м. тело парня, утонувшего накануне, обнаружено и доставлено на берег”, – сообщили в пресс-службе. 

Контекст:

В Украине растет количество несчастных случаев на водоемах, заявляли в ГСЧС 8 января. Спасатели призвали помнить о правилах безопасности на льду и рядом с ним. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В России после провала сборной на Евро 2020 уволили ее тренера Черчесова

21.09 / Российских олигархов подозревают в отмывании денег и обходе западных санкций

06.10 / France 24 – «наш и мой стыд» — папа Франциск отреагировал на новости о педофилии во французской церкви

30.08 / В РФ призвали узаконить раздачу пригодных в пищу просроченных продуктов неимущим

01.02 / В Брюсселе на пассажиров метро напал мужчина с ножом

28.07 / За сутки в мире коронавирусом заразились 280 тыс. человек

12.05 / Суд Амстердама назвал дату объявления решения по делу скифского золота

07.09 / Российского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за убийство 27-летней давности

20.08 / Тихановская обсудила с премьером Литвы вопрос своей безопасности

24.07 / Украина заявила об удачной расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика