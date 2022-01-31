Нашлись украинские рыбаки, пропавшие в Азовском море, ФСБ их не задерживала – постпред Зеленского в Крыму

“Исчезнувшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время их осмотрят в больнице”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, у лодки рыбаков заглох двигатель и они дрейфовали в открытом море.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что после того, как у судна отказал двигатель, его прибило в город Щелкино в оккупированном Крыму и там двоих украинцев задержали российские пограничники, не предоставив информации об этом Киеву. По ее данным, рыбаки вышли в море еще 25 января.

Однако Кориневич написал, что, по словам самих рыбаков, пограничная служба ФСБ России их не задерживала и другие лодки к ним не подходили.

https://www.facebook.com/anton.korynevych.75/posts/985097342214748

“Такую информацию [о задержании] вроде бы передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но эта информация официально не подтверждалась”, – пояснил он в комментариях.

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