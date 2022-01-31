 

В Киевской области в ДТП погибла беременная женщина

31.01.2022, 2:04, Новости дня
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“За рулем автомобиля ВАЗ 2121 находился 28-летний водитель, рядом с которым находилась его 29-летняя беременная жена. Она скончалась до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования”, – говорится в сообщении.

За рулем второго автомобиля, Mazda, была 31-летняя работница банка. После аварии она была в шоковом состоянии.

Все участники происшествия – жители Киева.

“По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено”, – отметили в полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/301140828716907

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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