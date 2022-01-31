 

Умерла кинообозреватель Ольга Галицкая

31.01.2022, 1:55, Новости дня
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Умерла радиожурналистка, кинообозреватель, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Ольга Галицкая, сообщила ее коллега журналистка Арина Бородина.

«Господи, какое горе. Оля Галицкая умерла. Читаю ленту Facebook и сообщения знакомых, не верю. Не могу осознать. Ведь Оля всегда была здесь, всегда писала посты, вела Кинокалендарь, мы недавно виделись с ней, по меркам нынешнего времени, кажется, что совсем недавно. И поверить невозможно, что Оли больше нет», – написала Бородина на своей странице в соцсети Facebook.

«Оля – профессионал высочайшей пробы. Она столько всегда писала, столько охватывала, о кино, о телевидении, о театре, она всегда была неравнодушным человеком», – добавила она.

В свою очередь друг Галицкой Михаил Дегтярь сообщил, что еще неделю назад поздравлял ее с днем рождения. «Еще неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением – появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно», – написал Дегтярь на своей странице в соцсети Facebook.

«Трудно перечислить все фестивали, на которых мы с Олей встречались, общались, много говорили… В отличие от многих журналистов, пишущих о кино, Ольга Галицкая была реально образованной и грамотной. Она прекрасно разбиралась в предмете и у нее был хороший русский язык. И какой она была красивой женщиной! Пусть земля ей будет пухом», – отметил друг Галицкой.

Ольга Галицкая работала на телеканале НТВ, на радиостанциях «Эхо Москвы», «Маяк» и «Культура». Она была автором и ведущей радиопрограмм о кино и телевидении: «Киножизнь», «Станционный смотритель», «Уют-компания». Также она вела ежедневную программу новостей культуры «Моби Дик» и передачу о рок-музыке «Танцы с волками». Кроме того, Галицкая написала сценарий к документальному фильму «Розы для синьоры Раисы». Галицкая была членом Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, являлась лауреатом премии «Золотой Овен», была награждена Дипломами Гильдии киноведов и кинокритиков.



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